Detalles Publicado el Viernes, 29 Diciembre 2017

A las 15:00 se cerraron las puertas del centro de matriculación de Carapungo, situación que provocó el malestar de algunos usuarios, quienes aseguraron que se había anunciado la atención al público hasta las 18:00.

Carlos Sánchez, dueño de una buseta escolar, lamentó no haber podido matricular su buseta, pese a que ya tenía la revisión técnica vehicular. “Espero no tener problemas con las batidas de los agentes de Tránsito, porque caso contrario estará en riesgo mi permiso de operación”, comentó.

La atención al público se reanudará el 15 de enero.Según datos extraoficiales, más de 20.000 unidades no fueron matriculadas en el Distrito Metropolitano.

Mariela Veloz, directora de Registro y Administración Vehicular de la Agencia Metropolitana de Tránsito, indicó que en este mes la multa fue de 25 dólares por no haber matriculado dentro de los plazos de calendarización.

Quienes no lograron matricular sus automotores en 2017, el próximo año tendrán que pagar tres multas: 50 dólares por calendarización, 50 dólares por no matricular en 2017 y 50 dólares por revisión técnica vehicular.

Justificativos

“La verdad, a veces no hay dinero, tenemos que pagar las letras del carro, por eso me he quedado hasta el final”, expresó la propietaria de un transporte escolar.

Un empleado municipal explicó en el centro de revisión de Carapungo que la atención para quienes tenían turnos digitales finalizó a las 18:00 en las oficinas, aun cuando las puertas exteriores se cerraron a las 15:00.