Detalles Publicado el Miércoles, 27 Diciembre 2017

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), a través del Centro Nacional de Farmacovigilancia, solicitó a la ciudadanía abstenerse de adquirir el producto Maxillium cápsulas, el cual se comercializa en portales de internet como potenciador sexual.

El producto carece de registro sanitario y, según la entidad, tras el análisis de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se descubrió que contiene ingredientes no declarados como tadalafilo (componente que se usa para tratar la disfunción eréctil y los síntomas de la hiperplasia benigna de la próstata). “Arcsa recomienda no comercializar, distribuir, ni consumir, dicho producto, ya que al no poder garantizar su inocuidad, calidad y seguridad representa un riesgo para la salud de la población”, acotó.

En este contexto, la entidad de control también hizo un llamado para que la ciudadanía adquiera medicamentos únicamente en establecimientos autorizados, como farmacias. Además, solicitó a los ciudadanos que conozcan de la venta o distribución de productos sin registro sanitario, denunciarlas a la página web: www.alertaproductos.gob.ec o al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

La información proporcionada será estrictamente confidencial, puntualizó Arcsa.