Dos hermanos asesinados con una inyección letal en Manabí

Detalles Publicado el Sábado, 17 Junio 2017

“Los niños no van a regresar, la muerte cerebral torna irreversible el proceso”, explicaba el doctor Ebert Cedeño, director medico del Hospital del IESS en Portoviejo, poco antes de tomar la decisión de desconectar los aparatos que daban vida artificial a los dos hermanos, de 3 y 6 años, quienes horas antes habían recibido una inyección letal de parte de su padre.

Según informa Diario La Hora, todo ocurrió este jueves por la mañana, en el domicilio familiar de los niños. Su padre habría llamado al hospital para alertar de lo ocurrido y pedir ayuda porque él también se había suministrado una dosis del cóctel mortal, que incluía el anestésico propofol, de uso estrictamente hospitalario, el mismo que usó el fallecido Michael Jackson.

La ambulancia llegó a la casa y ya no encontró a los pequeños. Aparentemente un vehículo familiar los había sacado antes, también rumbo al hospital. Sin embargo, estaba el padre de los niños, algo desorientado por los efectos del sedante, por lo que fue llevado a la casa de salud.

Los niños llegaron a la casa de salud con parada cardiorespiratoria y durante tres horas, los médicos trataron de resucitarlos. Se resistían a darles por fallecidos. “Hasta ahora no tenemos una respuesta favorable, los niños no tienen reflejos pupilar ni corneal, están técnicamente fallecidos, pero estamos esperando que pase el efecto de las drogas, pero el panorama es bastante malo”, decía el doctor Cedeño.

Orden de arresto

Ayer, tras el desenlace fatal, los familiares que acudieron a la morgue de Manta para recoger los cuerpos no salían de su asombro. La madre de los pequeños, una joven de unos 20 años, no apareció. Una de las tías de los menores, Ana Pilay, decía no entender qué pasó.

La Fiscalía informó que esperan el resultado de las pruebas toxicológicas para saber qué más contenía la inyección letal. En tanto ordenó la prisión preventiva de 30 días para el padre de niños, quien aún sigue hospitalizado.

Enrique García, fiscal de Manabí, dijo que la pareja no estaba separada y tampoco había antecedentes de violencia doméstica, al menos no que haya sido denunciada.

Xavier Santos, gobernador de la provincia, compareció ante los medios de comunicación y declaró tres días de luto. “Ojalá reflexionemos sobre lo ocurrido”, dijo. Los funcionarios públicos portaban listones negros en su pecho y en las instituciones públicas se ubicaron banderas a media asta, todo en solidaridad con la familia de los pequeños asesinados. (SCA)



EL DATO

Este hecho causó conmoción en los manabitas, quienes reaccionaron en redes sociales. Muchos de ellos han puesto un listón negro en sus perfiles.

Fuente: La Hora

