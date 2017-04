“El gobierno se ha despreocupado un poco de Cuenca”

Diario El Mercurio de Cuenca

Jueves, 20 Abril 2017

La preocupación ciudadana por la actuación de la aerolínea pública “Línea Aérea del Ecuador TAME” no es nueva, han sido quejas constantes ¿por qué asumir una protesta ahora?

Yo me mantuve en silencio porque creo que siempre primero debe existir el diálogo. Ha pasado un año del accidente de TAME en Cuenca, el hecho más reciente, no necesitamos irnos muchos años atrás, y al momento no tenemos una respuesta de qué fue lo que realmente pasó. Y ahora el sector turístico no es el único afectado ante el cierre de la ruta a Guayaquil, sino todo el sector productivo.

Ya hemos enviado diez cartas a los funcionarios de TAME desde Cuenca y no hay solución.

¿Y quién los ha escuchado como contraparte?

Hasta con el Ministro de Turismo nos hemos reunido y él estuvo muy abierto en apoyarnos, pero lamentablemente al momento no hemos tenido ningún tipo de solución, y el sábado pasado justo cuando estábamos en medio de un feriado se anuncia que se elimina el vuelo a Guayaquil, que es un vuelo histórico, no podemos perder este tipo de conexiones aéreas y estar incomunicados.

Tame dice que no es rentable, puede ser que no sea rentable, pero dónde está el estudio que nos demuestre.

