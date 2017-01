La sociedad civil preocupada por el nivel de desempleo

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Miércoles, 25 Enero 2017

Representantes de 13 organizaciones de la sociedad civil se reunieron ayer en un hotel de Quito para analizar los datos del desempleo y la situación del sistema de seguridad social, en el marco de las elecciones.

Según Diario La Hora, en criterio de Boris Cornejo, presidente ejecutivo de la fundación Esquel, son dos áreas críticas sobre las que demandó pronunciamientos claros de quienes participan en la actual contienda electoral. “Las cifras son alarmantes: seis de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. Hay variaciones en los conceptos, pero creo que a partir de las propias cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la realidad es esa”, expresó.

Pablo Zambrano, quien participó del foro, opinó que “no existe en el país una política clara de fomento del empleo”, con lo que concordaron algunos panelistas como Wilma Salgado, quien integra la organización Jubileo 2000.

Basada en investigaciones propias, Salgado mencionó que la mitad de la población económicamente activa se encuentra en el subempleo, que ahora se lo denomina como empleo inadecuado, y dijo que tiene sus dudas sobre las cifras oficiales.

“Esas estadísticas (del INEC) me da la impresión de que no son confiables, habría que ver incluso por qué sus métodos no detectan lo que el pueblo está viviendo, que es un aumento enorme del desempleo”, comentó.

El dirigente sindical Mesías Tatamuez, por su parte, rechazó que se catalogue en el ítem de empleo inadecuado a quienes se dedican a vender productos como caramelos o jugo de naranja en las calles.

“El INEC no es una institución técnica independiente, eso es lo más grave. Debe ser convertido en un ente técnico, independiente de los partidos, de las centrales, de los gobiernos, para que sea un consultor para todos los sectores”, expresó.

Salgado acotó que la “incapacidad que tiene el aparato productivo de generar empleo” y cómo se ha manejado la política económica, no solo en este Gobierno, sino a la largo de los años, es una discusión fundamental para el país.

“La producción en el agro ha sido absolutamente desatendida y enfrenta riesgos frente a la apertura comercial”, indicó.

Las organizaciones como Contrato Social por la Educación, Federación Médica Ecuatoriana, Pacto Político de la Niñez y Adolescencia, el grupo Faro y Cedenma esperan reunirse con los candidatos para darles a conocer sus planteamientos. (RVD)

Las cifras oficiales

De acuerdo con el INEC, a diciembre de 2016, el desempleo en el país se ubicó en 5,2% frente al 4,8% del mismo mes de 2015, “lo que no representa una diferencia estadísticamente significativa, por lo que la tasa de desempleo se mantiene estable entre estos dos periodos y en los dos últimos trimestres del año anterior”.

El subempleo nacional se ubicó en 19,9% en comparación al 14% de diciembre del 2015.



Cifra

4,6

millones de personas no tienen empleo adecuado.

Fuente: La Hora

