1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 24 Enero 2017

El presidente ejecutivo de la Comercio de Guayaquil (CCG), Juan Carlos Díaz Granados, fue el invitado de hoy en el programa Jaque Mate transmitido todos los martes por Radio Atalaya. El representante de la entidad se refirió a los por menores del debate que se aproxima.

“Nosotros pensamos que esta es la cumbre cívica y democrática del país, entonces los ciudadanos tenemos derecho de conocer lo que piensan los candidatos”, indicó Granados. Se refirió al candidato de Alianza País Lenin Moreno, quien no asistirá al evento. Considera que es una estrategia que a algunos electores les parecerá correcto que no vaya y a otros no, pero eso le hará perder votos.

Los candidatos tendrán la oportunidad para manifestarse como comunicadores porque tendrán un minuto y medio para responder las preguntas sobre cada uno de los 11 temas. Si algún candidato alude a otro se tendrá el derecho a réplica durante 30 segundos, que también se lo considera como una estrategia porque se tiene más tiempo aire que los otros candidatos.

Sobre las preguntas que se realizaran mencionó que se originan de una forma democrática e inclusiva, vienen de las redes sociales y de los correos que llegan a la CCG.

0 0 0 s2smodern

powered by social2s