A 9 meses del terremoto aún hay escombros y clamor por viviendas

Lunes, 16 Enero 2017

Con el dinero que obtiene vendiendo cocos y gallinas y con su labor de jornalero, Ruisdael Solórzano ha ido comprando palos, maderos y otros materiales con miras a reconstruir su casa. La vivienda que tenía en la comunidad de Pechiche, que pertenece a la parroquia Río Chico, le fue arrebatada por el terremoto del 16 de abril, del cual ya han pasado nueve meses.

“No me preocupa que se cumpla uno o dos años del terremoto, me preocupa la inundación por el río; ya estamos en invierno y aún no hay nada (sobre reconstrucción de su casa)”, comenta el hombre mostrándose amable y dicharachero.

Solórzano vive en la casa que la red Rotary Internacional le donó en agosto; su esposa habita en otro sector, pues él tiene que cuidar sus cultivos. “Me siento botado porque no llega nada. Hace como un mes me dijeron que yo estoy en el módulo 11, así me dijo una secretaria del Miduvi, pero hasta la presente no veo nada”, indica.

Piensa volver a la oficina del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) en Portoviejo, para indagar otra vez cuándo le construirán la casa.

En Pechiche, su vecino Francisco Sánchez también perdió su casa, que debió ser derrocada luego de una inspección del Miduvi. Recuerda que el 12 de abril, cuatro días antes de terremoto, hubo una severa inundación. “Nos dijeron que iban a llegar (ingenieros contratados por Miduvi), hasta el día de hoy no llegan y ya estamos en invierno”, replica Sánchez. La casa de sus padres está cerca de la zona baja del río Portoviejo.

En la comuna Playa Prieta, también de Río Chico, Italia Pincay asegura que funcionarios del Miduvi le prometieron que en octubre pasado se iba a concretar la reparación de cuartos y paredes. Aquello no ha sucedido.

Su vecina Graciela Párraga enterró el jueves 12 a su esposo y el velatorio lo hizo en el patio de su vivienda, pues temía que alguna réplica le tirara abajo las paredes endebles con la familia adentro. “Quisiera que alguien me oriente qué va a pasar, si vendrá la reconstrucción”, dice preocupada la mujer, cuya familia es de siete integrantes.

Xavier Pincay, edil de Portoviejo y quien vive en Playa Prieta, admite que no sabe a cuántas casas afectó el terremoto en Río Chico, pero sostiene que el proceso de reconstrucción está “sumamente lento”, Menciona que el Concejo prevé remitir un manifiesto al Gobierno para conocer sobre el proceso de reconstrucción de viviendas.

El 5 de enero pasado, Fernando Zambrano, coordinador zonal 4 del Miduvi, indicó que se han reparado más de 12 mil viviendas y que más de 2 mil han sido construidas. Indicó que la empresa Ideal Alambrec (que tiene la ejecución de unas 13 mil casas) ya había superado el abastecimiento de los kits de acero que era la ruta crítica de la construcción de viviendas.

“Aspiramos a que en el transcurso de enero y febrero podamos tener una masiva cantidad de viviendas terminadas”, sostuvo Zambrano, quien pidió paciencia a quienes esperan. (I)



El Universo

