Ministerio de Salud ejecuta acciones para evitar brotes de enfermedades infecciosas por la época invernal

Detalles Publicado el Miércoles, 11 Enero 2017

El Ministerio de Salud Pública ejecuta algunas acciones de prevención para proteger a la población de enfermedades infecciosas y virales que suelen presentarse con mayor frecuencia durante la época invernal entre ellas la influenza y también el zika, dengue y chikungunya, que se transmiten por la picadura del mosquito aedes aegipty.

Este martes en rueda de prensa, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, informó algunas de las cifras que dejaron estas enfermedades el año pasado y recomendó a la población estar preparados para evitar contagiarse de estas enfermedades.

La principal forma de hacerlo, dijo, es destruir los criaderos del mosquito aedes aegipty, que generalmente crece en pequeñas fuentes de agua, pozos, baldes sin tapa, en donde se acumula agua durante esta época. Además, recomendó lavarse las manos con gran frecuencia, tomar muchos líquidos, hervir el agua potable y un buen manejo de la basura.

Desde los últimos días del año pasado, el Ministerio ejecuta acciones de destrucción de criaderos del mosquito en colaboración con otros 30 Municipios del país, esto con la intención de que la población no se contagie de zika, dengue o chikungunya, pues en esta época los mosquitos transmisores tienden a reproducirse.

Según cifras del Ministerio, los casos de Influenza tuvieron un repunte con 942 casos, de ellos 82 personas resultaron fallecidas, por lo que este año ya se inició la vacunación con la intención de prevenir un nuevo brote. Espinosa recomendó a la población sobre todo más vulnerable (niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades catastróficas) protegerse con la vacuna.

“Para ello hemos implementado una serie de medidas y actividades que no permitan que volvamos a tener en este año ese número de desenlaces fatales. El año pasado se implementó una campaña extraordinaria de vacunación, alrededor del mes de abril (…) Este año ya hemos arrancado con la campaña de vacunación para estos grupos de riesgo y es muy importante que se vacunen”, señaló la ministra.

Sobre el zika, Espinosa informó que en 2016 hubo un total de 2.939 casos en todo el país, pero gracias a las acciones ejecutadas para controlar el brote se alcanzó que el país tenga el menor número de casos en Sudamérica (1,7 casos por 10.000 habitantes).

“El zika no se ha ido, no se va a ir, una vez que ingresó en el país y la región tenemos que convivir con este virus por muchos años y esto implica que las actividades no pueden decaer, porque el momento que bajemos las actividades que permitieron el control vamos a tener un repunte en el número de casos”, aseguró Espinosa.

En cuanto al número de casos de dengue gracias a las actividades ejecutadas disminuyeron el año pasado, pasando de 42.681 casos en 2015, a 14.150 en 2016. Así también redujeron el número de muertos a la mitad, de 8 en 2015, a 4 el año pasado.

“Durante todo el año se mantienen actividades para erradicar el mosquito sobre todo en los criaderos, vamos a intensificar las acciones a lo largo de este mes y continuaremos hasta junio las actividades intensivas para lo cual tenemos el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Policía pero también de la ciudadanía”, puntualizó.

Fernando Cornejo, viceministro de gobernanza y vigilancia de la Salud, dijo que ya tienen fijado un plan para garantizar todas las medicinas necesarias para la población, tomando prioridad a las zonas que más se necesita como Manabí y Esmeraldas, zonas afectadas por el terremoto de pasado 16 de abril.

“Tenemos los recursos suficientes y hemos iniciado todos los procesos para tener medicación al día y a tiempo”, aseguró Cornejo. (Quito, Andes)

