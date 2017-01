Un cineasta oferta su película en las calles de Guayaquil

Diario El Telégrafo de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 08 Enero 2017

Santiago Campos lo tenía todo: un negocio exitoso, un hogar con una bella esposa y numerosos proyectos. Sin embargo, tomó malas decisiones y empezó a consumir droga, la cual hizo que todo en su vida cayera a un abismo. La historia es trágica pero tristemente común en muchos hogares de todo nivel. Y es el argumento de Una noche sin sueño, película grabada en la Isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil.

En un territorio donde los medios de comunicación habitualmente muestran relatos de muerte y violencia, aparecieron talentos que solo esperaban una oportunidad para darse a conocer, y cuya participación enriqueció el filme.

Jackson Jickson es el mentalizador y director de la película. Este cantante urbano, cineasta y productor, superó numerosos obstáculos y al fin pudo cristalizar su deseo. Por eso no duda en salir a la calle para ofrecer el fruto de su esfuerzo. El filme fue grabado por La Platota Musical, una productora con la que este joven esmeraldeño ha hecho videos musicales y 2 filmes (Una noche sin sueño es el segundo).

A diario él recorre las calles en un carro con parlante para hacer perifoneo, y puerta a puerta vende el DVD de su producción. Otros compañeros lo ofrecen en los semáforos, en una muestra de tesón mientras encuentran apoyo. Al momento tienen el auspicio de algunas empresas, pero no es suficiente. A los 8 años de edad Jackson supo lo que quería ser: un artista.

Escuchaba al grupo venezolano Salserín y pensó que si aquellos chiquillos podían tocar instrumentos musicales, bailar y cantar, nada le impediría hacer lo mismo. Han pasado 2 décadas y aquel niño de piel ébano y firme convicción, que nació en Esmeraldas pero que cuando tenía tan solo 3 meses fue llevado a Guayaquil, se convirtió en un emprendedor que ha luchado por salir adelante en un medio difícil como el ecuatoriano donde, según él, pocas veces se valora el talento nacional y el artista local debe rebuscarse la forma de alcanzar sus sueños. “Queremos que el ecuatoriano nos apoye, que vea que somos jóvenes de aquí, que luchamos por un sueño”, dice Jackson, mientras recorre las casas frente al cementerio del Suburbio de Guayaquil ofreciendo el DVD de la película.

El mismo proceso lo vivió con su primer filme: Trinity Island: dime hasta cuándo. Los miembros de su equipo de trabajo tuvieron que venderlo en buses y semáforos. “Cuando podíamos, los actores íbamos a las provincias a ofrecerlo”, recuerda.

Con Una noche sin sueño, Jackson desea llevar un mensaje a los jóvenes. “Mostrar que pueden perder con la droga, pasar de una vida tranquila a una de tormento. Tal vez no lograremos que todos dejen de consumir, pero si llegamos a 3 o 4 estaremos haciendo una gran labor”.

La distribución puerta a puerta del DVD es una estrategia. Jackson recuerda cuando cantaba en los buses y todo terminaba cuando él se bajaba del vehículo. “Ahora, si hago una película tengo que venderla para que la gente la conozca y no quede sin difusión, como cuando cantaba en los buses”.

Esta es, según él, una forma de enfrentar la falta de apoyo al artista local, una realidad que también ha vivido Maesa Mazur, cantante guayaquileña de rap y salsa choke que coprotagonizó Una noche sin sueño. En sus cerca de 16 años de carrera ella ha visto la poca importancia que dan algunos empresarios al talento nacional. En sus inicios Maesa enfrentó el mismo problema.

Por eso, cuando Jackson la buscó para ofrecerle un papel en la película, aceptó, pues ella tenía una imagen como cantante y sabía que eso podía ayudarlo. “Yo no lo conocía, pero me gustaron sus ganas de querer hacer cosas grandes en un país que en el arte nos da tan poco. Me vi a mí misma años atrás, con la ilusión de querer hacer cosas nuevas”. Aunque ella nunca había actuado recibió buenas críticas.

“Yo creo que cuando uno hace las cosas con corazón y da lo mejor de sí, le va bien”. La artista destaca la labor del cineasta. “Es una película de bajos recursos, de gente que con nada trató de hacer mucho, gente que con poco tuvo una iniciativa de crear cultura”. Por eso considera importante que exista más apoyo y que este tipo de filmes independientes, que muestran ese talento oculto en los barrios, se exhiban de forma masiva.

Para Maesa en el país falta unión, apoyo, “pero sobre todo que nuestro pueblo valore el talento local. Mientras Ecuador no valore a su gente nosotros no vamos a llegar a ningún lado”. Jackson Jickson planifica su tercera película: El ecuatoriano, un sueño con sacrificio y esperanza. Para ello hará un concierto en la Isla Trinitaria con artistas urbanos para recoger fondos.

Al respeto dice: “Pensamos viajar a Esmeraldas, ya que vamos a grabar en 2 pueblos: Carondelet y Santa Rita. Ahí haremos el piloto de la historia para luego proyectarlo a empresarios que deseen financiarnos. El concierto lo estamos planificando para mediados de enero”. Quien desee contactar a Jackson puede llamar al 098 101 0068 o escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. . (I)



Enlace: Un cineasta oferta su película en las calles de Guayaquil

0 0 0 s2smodern

powered by social2s