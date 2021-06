1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Para Priscila Schettini, esposa de Freddy Carrión, defensor del Pueblo, todo lo que le ocurre a su marido es parte de una retaliación, de un complot político por haber participado y denunciado el Informe de la Verdad de Octubre del 2019.Carrión se encuentra detenido desde el 16 de mayo, tras protagonizar un escándalo junto al exministro de Salud, Mauro Falconí, y otras personas. Carrión enfrenta una acusación de agresión sexual.

Mencionó que desde el 2019 han recibido, como familia, amenazas de bombas, de muerte, sabían dónde estábamos, qué hacíamos, cuántas horas permanecíamos fuera de casa, "¿todo por qué? Porque Freddy participó en la denuncia del Informe de la verdad. Ha sido el único funcionario en el mundo que ha puesto una denuncia de lesa humanidad en contra de un presidente (Lenín Moreno) en funciones, lo mismo que a una ministra de Gobierno y el de Defensa. Ese fue el comienzo de todo".

Llamada al ministro Martínez

Mencionó que en el hecho hay tres funcionarios públicos involucrados. Y el único que está detenido es su esposo, Freddy Carrión. Aclaró que su cónyuge está acusado de un presunto abuso sexual, delito que no existió. Existen más de 14 versiones en donde se habla de un tema de pelea, de toma de licor, toque de queda, búsqueda de agresores en otros pisos.

Los médicos ni los policías, durante las 12 horas posteriores a los hechos, hablaron de abuso sexual. Ahora ¿por qué cambian las versiones después, ¿qué hay detrás de todo esto? Hay una llamada, en horas de la noche, del exministro Falconí al ministro de Gobierno Gabriel Martínez, y comienza a suceder todo.

Según Schettini, la víctima -en su versión-, dijo que había sido abusada por personas extrañas. "Jamás mencionó que la persona agresora fuera Freddy Carrión, buscó a los agresores en el piso 10, el subsuelo".

Cambian la versión

¿Por qué cambiaron la versión en esas 12 horas?

Después que transcurren 12 horas dicen que el agresor sexual es su marido.

El exministro Falconí y la supuesta víctima cambian las versiones. A las 18:30, del domingo, Falconí da su primera versión, sin que haga referencia a un ningún tipo de abuso sexual. Luego salen como testigos protegidos de la Fiscalía para que puedan dar su testimonio anticipado y cambian las versiones.

Detienen a defensor 14 horas después

Luego de los incidentes, mi esposo, fue a dormir a casa de un familiar, a las 9:30 de la mañana. Ingresó a la clínica, solo, con el médico que lo acompañaba, sin policía. Ya las 12:00 aparece el tema de abuso sexual. Dice que su esposo fue detenido a las 14:00, del 16 de mayo, más de 14 horas después de lo sucedido.

"Muchas personas dicen que es un violador. No, no es así, es un tema de abuso y agresión sexual". Pero se da el caso que las pruebas no existen de lo que se lo está acusando.

"A él (Freddy) no lo detienen por la versión de la víctima, sino por la del exministro", apuntó.

"A la señora víctima le hacen un examen médico-legal cuatro días después de los hechos".

47.000 dólares en el departamento

Refirió que su esposo se reunió a insistencia del exministro por el tema de unas denuncias de las vacunas VIP. Reveló que en el departamento habían cerca de 47.000 dólares que pertenecían a Falconí, y una tercera persona, familiar de la víctima trató de sustraer. Esto nadie lo menciona, dijo.

Dos copas de vino

Explicó que esa reunión se dio porque lo venían presionando dos días antes. "Lo que ne ha contado es que se tomó dos copas de vino, abrieron una botella de whisky y hasta ahí llegó. No se acuerda de absolutamente nada". (Radio Majestad) jtr