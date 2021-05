El Universo de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 09 Mayo 2021

Son recibos de depósito y cheques que van desde junio de 2012 hasta octubre de 2016, y que revelan diez operaciones bancarias en las cuentas de Santiago Cuesta Caputi y su actual esposa Gloria Vinueza. De acuerdo con información del expediente del caso Las Torres, constan ingresos por $ 345.000 depositados por parte de Naparina Corp S. A. y su propietario Enrique Cadena Marín, intermediario petrolero, y salidas por $ 122.400 para Jaime Baquerizo Escobar, contratista de Petroecuador que se encuentra prófugo, y su padre Jaime Baquerizo Chávez.

Todos los documentos forman parte de la asistencia penal enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a inicios de este año, en una memoria flash de 82 GB. En este caso se investiga a un grupo de funcionarios públicos por supuestamente exigir sobornos a contratistas de Petroecuador y de otras instituciones para desvanecer glosas emitidas por la Contraloría General del Estado. El ilícito se habría cometido en el 2019 y la indagación arrancó con la detención de Raúl de la Torre Prado y Roberto Barrera en Miami.

En el operativo Las Torres, la Fiscalía allanó la casa de Cuesta Caputi, que era considerado el hombre fuerte del Gobierno de Lenín Moreno, sin embargo, el exasesor no ha sido vinculado ni se ha emitido una orden para que acuda a declarar. Su nombre aparece mencionado en las transcripciones de algunas grabaciones. De momento, existen nueve personas procesadas, entre ellas, el contralor subrogante Pablo Celi de la Torre y su hermano Esteban Celi, tíos de Raúl de la Torre Prado.

En el expediente, que ya supera los cien cuerpos, al menos 32 se refieren solamente a las cuentas bancarias de Santiago Cuesta, su esposa Gloria Vinueza Urgelles y el hermano de esta, Julio César Vinueza, reconocido diseñador de interiores.

En los documentos consta que el primer depósito se dio el 7 de junio de 2012, por $ 200.000, desde la cuenta de Naparina Corp. S. A. en el Helm Bank a la cuenta de Cuesta en el Bank of America. Cuatro años después, el 7 de julio y el 18 octubre de 2016, Enrique Cadena Marín giró cheques a Gloria Vinueza: el primero por $ 74.000 desde su cuenta del Merril Lynch, y el segundo por $ 71.000 desde su cuenta de Bank of America. Las tres transacciones ascienden a $ 345.000.

A su vez, en los estados de cuenta del expediente se registra que Cuesta y su esposa giraron seis cheques a nombre de Jaime Baquerizo y su esposa Julie Vidarrueta, por un total de $ 112.400. El primero se dio el 15 de octubre de 2013, por $ 3.000; y en diciembre de 2015 se giraron dos cheques que suman $ 45.400. En 2016, se extendieron otros tres cheques por $ 62.000. El último pago de 2016 fue el 7 de julio, el mismo día que Vinueza recibió el cheque de Cadena, y fue por $ 50.000. Otro cheque que se registra en el expediente es el girado por Cuesta al padre de los hermanos Baquerizo, Jaime Baquerizo Chávez, por $ 10.000, en septiembre de 2013.

Al ser consultado por este Diario sobre estos pagos, Cuesta indicó que no tiene “nada que agregar” sobre su relación con Cadena y que no había leído el expediente. Su abogado, el expresidente del Tribunal Supremo Electoral Jorge Acosta, aseguró que estos pagos “no tienen la menor importancia”. “¿Qué delito es?, no todo movimiento económico significa una infracción”, aseguró.

Para junio de 2016, ya se habían publicado en EL UNIVERSO los reportajes de los Papeles de Panamá del estudio Mossack Fonseca, donde constaba el primer convenio de preventa petrolera entre Petrochina International y Petroecuador, por mil millones de dólares, firmado en julio de 2009. Por cada barril de crudo entregado, según los Papeles de Panamá, Cadena y Jaime Baquerizo recibirían $ 1 de comisión. Parte de este dinero fue pagado en Panamá en una empresa de pantalla llamada Eston Trading. En los archivos también se encontraba un acuerdo comercial firmado por el otro principal de Oil Services&Solutions, Juan Baquerizo Escobar, con Álex Bravo Panchano, entonces gerente de Petroecuador, por un pago inicial de $ 600.000 y una comisión del 10% sobre los nuevos contratos que obtuviera a futuro.

En la memoria flash del Departamento de Justicia de Estados Unidos no solo se incluyeron los cheques, sino también las papeletas de depósito o de cobro. Ahí se registra que Gloria Vinueza depositó los cheques girados por Cadena en su cuenta del Bank of America, en tanto que los cheques que Vinueza giró a favor de Baquerizo se depositaron en una cuenta de este en el mismo banco, en una agencia de Miami.

Cuesta se encuentra actualmente en España, porque fue intervenido quirúrgicamente. En un comunicado de prensa a raíz de los allanamientos por el caso Las Torres, el empresario dijo desconocer sobre “compras, ventas, transacciones, canjes, deudas o cualquier tipo de negociación petrolera que se haya realizado entre el Estado ecuatoriano representado por alguna de sus autoridades y alguna empresa compradora o intermediaria del petróleo”.

Formalmente, Cuesta Caputi fue consejero del Gobierno para el mejoramiento de la eficiencia y optimización del Estado, un cargo creado para el empresario con el decreto 417 del 23 de marzo de 2018. Debía hacer seguimiento para el cumplimiento del programa de austeridad fiscal y recomendar acciones para mejorar la eficiencia del Estado. Su sueldo mensual era de $ 4.000. El día que se aceptó su renuncia, el 10 de septiembre de 2019, la consejería fue también eliminada.

Jaime Baquerizo Escobar fue capturado en Perú el 18 de agosto de 2016. La Fiscalía ecuatoriana lo había vinculado en el caso de sobornos en Petroecuador, que comenzó por las revelaciones de los Papeles de Panamá. Oil Services&Solutions (OSS) recibió $ 37,8 millones en contratos de Petroecuador. OSS también construyó el Centro de Salud San Rafael en Esmeraldas por $ 2,3 millones, obra adjudicada por Ecuador Estratégico.

Perú no aceptó la extradición y Baquerizo Escobar recibió asilo, no se sabe si se encuentra en Perú o en Miami. Su hermano Juan Andrés fue condenado en Miami después de haber confesado que pagó coimas a Álex Bravo y otros funcionarios de Petroecuador para obtener contratos. En Ecuador, varios exgerentes de la estatal petrolera están condenados y privados de su libertad, entre ellos Bravo y Carlos Pareja Yannuzzelli.

La Fiscalía de Ecuador inició hace más de tres años una investigación por las preventas de crudo realizadas por Petroecuador con varias empresas, como Petrochina International, PTT International Trading (Petrotailandia) y Unipec Asia Co. Limited. En Estados Unidos, el exejecutivo de Gunvor, Raymond Kohut, confesó que pagó sobornos por $ 22 millones para acceder a crudo ecuatoriano a través de este sistema de preventas petroleras. (El Universo)