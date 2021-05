1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Martes, 04 Mayo 2021

Decenas de adultos mayores acudieron la mañana de este lunes 3 al Centro de Atención del Adulto Mayor (CAAM), del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en la ciudadela Bolivariana, para recibir la vacuna anti-COVID-19. Algunos de ellos no tenían cita y esperaron a ver si podrían ser inoculados, otro sí lograron presentar su turno impreso y fueron vacunados con la dosis de Sinovac.

Uno de ellos fue Julio, de 70 años. Explicó que está contento con la primera dosis. “Me llegó un mensaje. Mis hijas me ayudaron a inscribirme, y gracias a Dios salí convocado”, explicó el hombre, residente de Mapasingue, en el norte.

Pero decenas, no solo en Guayaquil sino en todo el país, estuvieron confundidos y algunos se vieron hasta desengañados, pues pensaban que como jubilados podían asistir a los centros indicados por el IESS y ser vacunados.

Julio López, director general del Seguro de Salud del IESS, explicó que se optó por sumarse al proceso de vacunación con 130.000 jubilados que se inocularán en las 24 provincias. “Sabemos que no podemos abarcar el universo de jubilados, que son más de 500.000 personas, por lo que nos hemos sumado al plan del MSP. Nosotros tenemos una base de datos de los jubilados, ya tenemos una agenda de quienes se vacunarán hasta el 24 de mayo, ya hemos estado convocando a quienes se vacunarán; podrán revisar la plataforma para revisar si le llegó la convocatoria. Si no se ve la cita, deben inscribirse con el proceso directo del MSP para recibir la dosis”, explicó.

Acotó que la mañana de este lunes tuvieron una afluencia de diez personas hasta las 11:00. Hay un porcentaje de ausentismo, entre el 30% y 40%. Explicó que se prevé vacunar a 500 jubilados diarios en cada punto de IESS-MSP.

Para el agendamiento, el IESS habilitó el portal www.vacunacion.iess.gob.ec, pero varios ciudadanos indicaron en redes sociales que la página presentaba intermitencias; otros dijeron que les aparecía un mensaje en el que se indicaba que su cita iba a ser agendada por el Ministerio de Salud Pública.

Ante esto, a través de la cuenta de Chalecos Rojos, la institución indicó que es porque pertenecen al grupo que ya está agendado por el Ministerio y serán próximamente llamados para acudir a sus puntos.

Sin embargo, también hay quejas, porque hay personas que cumplen con los criterios de edad y comorbilidades pero el sistema aún no los registra para la vacuna en el IESS.

El proceso en el país

En las 24 provincias del país, el IESS fijó entre uno y tres centros de inoculación para los jubilados agendados. En el caso de Pichincha, se establecieron puntos al norte y al sur de Quito.

En un comunicado, el IESS indicó que inicialmente se ha priorizado a adultos mayores con enfermedades catastróficas, comorbilidades y discapacidades.

En el IESS del norte de la capital no hubo problemas. En horas de la mañana no hubo filas. Luis Tibán, de 73 años, dijo sentirse alegre y tranquilo por recibir la vacuna y por la atención recibida. Sostuvo que su registro no tuvo inconvenientes.

Martha Padilla, de 75 años, también recibió la dosis. Volvió a la semana siguiente, pues indicó que, hace pocos días, supuestamente iba a recibir la vacuna, pero no se concretó. Su hija consultó por internet cuándo debía recibir la dosis, agendada supuestamente para el 29 de abril, pero no la inmunizaron.

Una vez recibida la dosis, espera que la vacuna sea efectiva para tener tranquilidad y alejar el temor de que en cualquier momento se pueda contagiar.

Pedro Armas, de 71 años, contó que llamó al 171 para registrarse. Se demoró entre cinco y diez minutos para recibir la inyección. (El Universo)