Detalles Publicado el Domingo, 02 Mayo 2021

El Gobierno de Guillermo Lasso será evaluado por la recuperación de los indicadores sociales afectados por el desgaste fiscal de los años de bonanza, el severo ajuste de Lenín Moreno y el azote de la pandemia.

Byron Villacís, exdirector de la INEC, en Políticamente Correcto considera que Lasso deberá procurar una red de protección social, sostenible y funcional. Indica que, para ello, necesita urgentemente un sistema estadístico de calidad.

Asegura que el Ecuador navega sin un panel de control, sin censo actualizado, ni encuestas claras de empleo.

Para Pedro Freile, excandidato presidencial, el Gobierno necesita dinero, pero no puede conseguirlo con más tributos. Indica que las fuentes directas para lograr más recursos serían: petróleo, minería y energía.

Destaca que la única fuente de ingresos propia que tiene el Gobierno a la mano y que no genera impuestos es el petróleo. Además, considera que el ISD debería cortarse de un “solo tajo” y no gradualmente como anunció que lo hará Lasso.

Gabriela Sommerfeld, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito, resalta que en terremotos y emergencias, el apoyo de las empresas privadas no ha sido bien canalizado, por la falta de gestión gubernamental.

Considera que en lugar de pedir contribuciones, se debería hacer una buena gestión de recaudación.

Asegura que en el sector público no hay confianza porque no hay ningún tipo de estabilidad en el país y no existe un suelo donde sostenerse.

Comunicó que la empresa privada puede ayudarle al Estado en su lucha contra el hambre en el país, creando más empleo. Sin embargo, resaltó que este sector también fue víctima de los estallidos sociales del 2020.

Por su parte, Santiago Carrasco, presidente del Colegio de Médicos, indica que la salud debe ser prioridad; es por eso que considera que su presupuesto tiene que ser “absolutamente claro”, por fuera de cualquier ayuda social.

¿Cómo evitar que los nuevos ministros fracasen?

Freile considera que para eso el país tiene que estar convencido de que el sector público trabajará con eficiencia. Aseguró que la experiencia de Mae Montaño y María Brown Pérez serán fundamentales en esta etapa.

Dice que, puede pasarle factura a Lasso heredar ministerios con 14 años de correísmo, principalmente en el Ministerio de Inclusión. Considera que Montaño tiene la experiencia necesaria para limpiar al MIES de esa “burocracia infiltrada”.