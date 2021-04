1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 26 Abril 2021

El secretario de Gabinete, Jorge Wated, anunció la noche del este domingo 25 de abril del 2021 que habrá sanciones para el personal de salud que no vacunó correctamente a un usuario en el punto de inoculación en Mucho Lote, en Guayaquil.

Las autoridades recibieron la denuncia de un hombre que al acudir por la primera dosis recibió una inyección en el brazo derecho, sin el biológico. Esto quedó registrado en un video grabado por el mismo ciudadano, de 55 años, que luego se hizo viral en las redes sociales.

El Ministerio de Salud, por su parte, informó que la cartera de Estado "no permitirá que personas encargadas de inocular contra la COVID-19, dentro del Plan Vacunarse, intenten boicotear el esfuerzo, trabajo y el derecho universal a la salud que cada ecuatoriano tiene por recibir la vacuna, que es la esperanza de vida ante esta terrible pandemia".

Lo que sucedió con el paciente, y que en un principio no fue inoculado correctamente, "no tiene nombre ni perdón para quien o quienes no cumplieron su labor de salvar vidas", afirman.

Ante ello, con el apoyo de la Policía Nacional, se detuvo al profesional de la salud para las investigaciones respectivas que, sin duda, conllevará a sanciones duras en el marco de la ley. Además, se verificará que cada beneficiario atendido por este profesional de la salud, haya recibido correctamente el biológico.

"El Ministerio no permitirán que ninguna persona interna o externa dentro del Plan Vacunarse, perjudique y juegue con la salud de los ecuatorianos. Agradecemos a la ciudadanía por las denuncias dentro de este proceso de vacunación que es muy complejo, pero que tiene la convicción de continuar salvando vidas", reiteran.

Por último indicaron que el paciente fue finalmente vacunado, luego de verificarse esta "gravísima falta de humanidad y profesionalismo".

Detención del Médico quien primero No vacunó y luego lo hizo a una persona que No está en la fase para ser vacunado. Estos actos de indisciplina serán sancionados Siempre...no toleramos que se juegue con la Vacunación!! pic.twitter.com/Bfo2NnK7Jp — Jorge Wated Reshuan (@JorgeWated) April 25, 2021

Detención del ciudadano que se saltó la fila para ser vacunado! Estos actos de indisciplina ciudadana son una vergüenza y merecen toda la sanción posible. Hoy se ha puesto la denuncia a la fiscalía. pic.twitter.com/UMVHCB374b — Jorge Wated Reshuan (@JorgeWated) April 25, 2021

Foto del momento donde fue Vacunado finalmente ( si no es mayor de 65 años, preso debe de ir) pic.twitter.com/P2kCnRHUor — Jorge Wated Reshuan (@JorgeWated) April 25, 2021