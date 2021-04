El Universo de Guayaquil

Sábado, 10 Abril 2021

En 50 cubículos del Instituto Tecnológico Bolivariano (ITB) se vacunará a adultos mayores con 1.300 dosis de la farmacéutica china Sinovac este próximo martes. Esto como la primera jornada en el convenio de vacunación del Ministerio de Salud (MSP)-Municipio de Guayaquil.

El doctor Carlos Salvador, director de Salud del Municipio de Guayaquil, explicó que tienen un programa establecido para este proceso, se ha coordinado para la atención en prevacunación, en donde se entregarán las listas levantadas por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), y un call center del Municipio también complementará la convocatoria, por lo que ayer tuvieron una reunión para este proceso.

Agregó que en la prevacunación, personal médico del Municipio tomará los signos vitales y se harán chequeos complementarios.

El Municipio levantó un equipo llamado Sistema de Comando de Incidente Plan Vacunarse (SCI) es para asistir en una emergencia. Nagib Chagerben, de Riesgos del Municipio de Guayaquil, indicó que hay planes de acción y que to da operatividad sea la correcta para que el proceso sea exitoso. “Logística se encargará de los insumos médicos. Tenemos diversas áreas, oficiales de DASE, de Comunicación, etc.”, explicó.

Ayer, tanto Salvador como el gobernador del Guayas, Luis Chonillo, recorrieron esta sede para ultimar detalles para la próxima semana. “Me parece que los flujos son bastante viables, ya estamos listos para recibir las vacunas y comenzar a vacunar a la población”, explicó el director de Salud luego del recorrido.

Chonillo indicó que hubo mucha logística y planificación para evitar contratiempos en el proceso y que se dé el programa de vacunación en Guayaquil.

La alcaldesa Cynthia Viteri explicó ayer que el ITB es una de las cuatro sedes que están listas con mobiliario y profesionales para recibir las vacunas del Ministerio de Salud. Los otros tres puntos son: Solca, en La Atarazana; la Ecotec en la vía a la costa, y la explanada en Mucho Lote. La seguridad externa estará a cargo de la Policía Nacional y la seguridad interna por las Fuerzas Armadas.

El MSP mantiene el portal planvacunarse.ec para el registro de adultos mayores, excepto los que reciben bonos del Estado y los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), para los cuales la inscripción es automática.

La ciudadanía sigue registrando a los adultos mayores para que accedan a la dosis de protección del COVID-19. Sin embargo, médicos alertan que en este proceso de vacunación el cuidado debe ser igual o mayor a contagiarse, que no pase lo que ocurrió en Chile que pese a ser pionero a nivel regional en el tema de vacunación tuvo un repunte grande de casos debido a que muchas personas se relajaron.

La doctora Jaqueline Rodríguez, médica tratante de COVID-19, explicó que lo fundamental en estos días es el uso correcto de la mascarilla en estos procesos que acuden algunas personas. “Llevar sus propias bebidas, alimentos cuando sea muy larga la espera como se ha visto en algunos puntos de vacunación. Recordar el uso frecuente del alcohol. Ahora como el Municipio tiene los puntos de vacunación con todos los insumos, queda el cuidado de la ciudadanía, poner todo de su parte”, explicó.

Ella expresó que las familias que tengan a su adulto mayor que esté convocado a la aplicación de la vacuna deben tener en cuenta que las vacunas no son para que no se enfermen, sino para que no les dé una enfermedad grave, y que eso se consigue si quiera en mes y medio del proceso de vacunación.

“En la primera dosis no se consigue una efectividad alta en protección, con la segunda dosis se incrementa entre el 50% y 90% de protección al virus luego de 14 días de esta última dosis. Recordemos también que esta inmunidad será independiente de cada persona, los adultos mayores ya tienen una inmunidad baja por otras comorbilidad, por lo que los cuidados luego de la vacuna deben ser completos”, alertó. (El Universo)