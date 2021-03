1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 30 Marzo 2021

"Regresar aquí, al lugar donde la coquetería empezó, donde las miradas empezaron, donde nuestros sueños volaron, donde nuestra relación inició, definitivamente no es fácil, no es sencillo". Con estas palabras Alejandra Jaramillo, presentadora de TV y exnovia de Efraín Ruales, animador, asesinado hace dos meses, regresó a las pantallas.

Con "un profundo agredecimiento" Jaramillo apreció los mensajes y apoyos de sus seguidores y amigos.

· Juicio y revocatoria, los dos caminos que llevan al alcalde Yunda

"Me cuestioné muchísimas cosas, me pregunté tantas veces, tantas cosas que sé que no tienen respuesta, pero también me ponía a hacer un análisis en qué hubiera pasado si hubiera sido diferente, si hubiera sido al revés. si la que se hubiera ido hubiera sido yo.... la única respuesta de Efraín hubiera sido Dios ante tantos cuestionamientos", dijo.

Asimismo, agredeció a quienes piden desde el 27 de enero justicia para Efraín. "Gracias los que dijeron que Dios sigue Dios, sin esa fuerza no podemos seguir adelante".

“Quiero decirles que ayer, lunes 29 de marzo, entré al canal por primera vez, fue un día en que lloré, me quebré... a penas entré al estudio lloraba inconsolablemente, abracé a Henry... hoy le pedí a Dios y a mi Ángel que sean ellos los que me guíen... El duelo es la destrucción de un sueño con el que nos familiarizábamos, Efraín y yo teníamos tantos sueños, queríamos un matrimonio como el de Julio y Nachita...”, agregó.