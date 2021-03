1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 26 Marzo 2021

El Colegio de Médicos del Guayas (CMG) ha solicitado implementar un nuevo periodo de confinamiento y toque de queda por quince días, pues considera que el país atraviesa un aumento sostenido de cados de COVID-19.

En una carta dirigida a medios de comunicación, el gremio ha asegurado que hay un promedio de más de 5.000 nuevos casos, con aproximadamente 250 muertos diarios, por una variante del virus “más contaminante y agresiva”.

En la misiva el gremio ha sugerido acelerar el proceso de vacunación, la cual debería cubrir al 70 por ciento de la población mayor de 17 años, a más tardar al 30 de junio o, “en el peor de los casos”, al 30 de julio de este año. De lo contrario, han advertido, el virus seguirá mutando y la vacuna perderá su eficacia.

La carta remitida por Wilson Tenorio, presidente del CMG y Francisco Plaza, comisionado de salud del gremio ha aconsejado que las ciudades y cantones con servicios hospitalarios saturados “deben pasar a semáforo rojo, y aquellos que estén al borde de la saturación a semáforo amarillo”.

También han sido enfáticos en señalar que es necesaria la suspensión de los feriados de Semana Santa y los de mayo, “con cierre total de las playas durante esos días, más control de los vuelos internacionales, especialmente los provenientes de Brasil, Inglaterra, Sudáfrica y Estados Unidos”.

“Para grandes males, grandes remedios, pues con la curva en aumento, un encierro o cuarentena total con toque de queda a nivel nacional, no menor de quince días, sería una muy buena medida para bajar la incidencia y mortalidad, sin dejar de mencionar la necesidad de testear a la mayoría de la población junto con la secuenciación del virus”, ha señalado la carta.

Y por ello, también han propuesto “movilidad limitada o cierre de las playas y sitios turísticos los fines de semana por lo menos durante un mes, manteniendo la modalidad pico y placa indefinidamente, pues se ha detectado que allí más las fiestas, bailes, bingos y reuniones familiares están los focos de mayor contagio”.

Además, han considerado oportuno “prohibir los mítines y reuniones masivas durante la campaña electoral”, no permitir las clases presenciales y exigir medidas de bioseguridad para las elecciones del 11 de abril.

El CMG ha enfatizado que de no aplicarse esas medidas “estaremos rumbo a la tercera ola (de contagios) en el mes de mayo o junio” y en ese sentido ha recomendado a la ciudadanía “cumplir con las normas de bioseguridad dispuestas para mitigar los efectos de la pandemia, tales como el uso permanente de mascarilla, no salir si no es necesario, el lavado frecuente de manos, entre otras”.

“La vacuna es una gran ayuda, pero no lo es todo en la lucha contra esta letal enfermedad”, pero además han considerado que para alcanzar lo más pronto una inmunidad de rebaño es necesario vacunar un promedio de 100.000 personas por día, y en ese sentido han solicitado al Gobierno permita el apoyo de los COE cantonales en la compra de vacunas y la logística de vacunación.

“De la fase 1 en adelante, debería vacunarse por grupos de edad, de mayor a menor con diferencia etaria de cinco años, sugiriendo a quienes ya les dio la enfermedad y tienen más de 90 días que se hagan un examen para anticuerpos neutralizantes, que, si están muy elevados, es preferible no vacunarse”, han recomendado.

