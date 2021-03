1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 14 Marzo 2021

En Ecuador no existen cifras exactas que reflejen la realidad del tráfico humano en nuestro país. Los últimos datos son de la dirección de Prevención de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes en 2019, donde se contabilizaron 332 casos. Sin embargo, este número no es el real, ya que hay muchos casos donde la víctima no puede hacer la denuncia.

Alejandra (nombre protegido), moradora de una de las comunidades en Cuchaentza, Morona Santiago conversó con Diario El Telégrafo y nos contó la realidad de ese lugar.

Hace un año secuestraron a una chica. Las autoridades lograron capturar a uno de los implicados y este confesó que existía una red de trata de blancas y tráfico de órganos. Sin embargo, la investigación no continuó y el caso se cerró ahí. Los miembros de las comunidades en Cuchaentza tenían mucho miedo especialmente por sus niños y mujeres. Tenían miedo de que vayan a secuestrar a los niños así que hicieron un consejo entre los líderes de las comunidades para tomar las riendas del asunto y hacer justicia indígena.

Este año, sin embargo, el miedo aumentó porque se habían acercado demasiado al lugar en donde viven. Primero encontraron huellas y después vieron a uno de esos hombres desconocidos. Por último, en los meses pasados, intentaron entrar a una de las casas en las que solo viven mujeres. Por suerte, alguien que estaba cerca vio el suceso, pidió ayuda y ahuyentaron a los criminales.

Alejandra también cuenta que debido a la falta de control policial estos delincuentes muchas veces logran su cometido sin ningún problema. Sin embargo, recientemente en la vía entre Macas y Puyo detuvieron a un camión. En la parte de atrás encontraron congeladores con órganos humanos.

Esta zona se ve afectada por esta problemática porque estas comunidades están muy adentradas en la selva. Por lo tanto, no hay un conteo exacto de la población. Si es que roban o matan no llega a ser noticia, no pueden denunciar porque no hay ningún up cerca o policías, ni siquiera hay centros de salud.

Es importante que exista una investigación mas profunda sobre la trata de personas en Ecuador y más chequeos policiales en comunidades indígenas para poder luchar adecuadamente contra estos crímenes. (El Telégrafo)