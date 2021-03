1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 08 Marzo 2021

Sybel Martínez, activista en DDHH y vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, informó que el sistema automático de trámites judiciales registra 9 violaciones diarias que ocurrieron en el 2020, además de 7 abusos sexuales diarios, 4 casos de violencia física cada día y 9 de violencia psicológica.

"Ya no solo tiene que ver con el conformarnos en sancionar al agresor con la pena máxima, sino en cambiar una cultura social en materia de violencia(...) Además, hay una realidad invisibilizada y muy grave, diariamente 13 niñas menores de 14 años víctimas de incesto, dan a luz", apuntó en entrevista con Pichincha Universal.

Respecto al caso develado en Puerto Quito donde se denunciaron casos de incestos, Martínez reprochó que no exista un registro sobre este tipo de violencia que viene de los propios padres de las víctimas: “Si bien puede tratarse de casos aislados, no es menos cierto que en una comunidad incestuosa todo puede pasar”. “La información sistematizada y oficializada es primordial y no la tenemos”.

Criticó que Fiscalía no emita datos pese a los múltiples pedidos y subrayó que precisamente eso impide construir políticas públicas adecuadas: “Se sigue en un círculo vicioso que impide que la violencia de género sea manejada, debemos empezar a prevenir y no ha pasado”.