Detalles Publicado el Lunes, 08 Marzo 2021

Tres mujeres comparten sus historias de lucha frente a la discriminación que todavía sufren.

Hoy, cuando se cumple el Día Internacional de la Mujer, la asambleísta de CREO Jeannine Cruz, la consejera de Participación Ciudadana Ibeth Estupiñán y Karla Calapaqui, activista por los Derechos Humanos y migrante en Francia aseguran que todavía hay mucho camino por recorrer para llegar a la igualdad de derechos.

A través de sus historias y de sus experiencias personales, le cuentan a Ecuador en Vivo que también han sido discriminadas, que han pasado por varias complicaciones y les han puesto trabas para lograr sus metas. Aun así, en la adversidad, no se han dejado doblegar y, día a día, desde sus propios espacios, luchan por una mejor sociedad en igualdad de condiciones. Esto es lo que dijeron:

‘El ejercicio de la política es más complicado para nosotras’

Ibeth Estupiñán

Consejera de Participación Ciudadana

“Este no es un día para celebrar, este es un día donde nosotros tenemos que tomar conciencia de que la lucha por la reivindicación de nuestros derechos continua en pie. En el ejercicio de mis funciones, veo que los partidos políticos siguen interviniendo en las decisiones de algunos consejeros y eso no permite realizar un trabajo técnico. Para mí ha sido un reto grande, no solamente porque soy mujer, sino porque el Consejo tiene bastante influencia en la vida política del país, pero ha existido una campaña de desprestigio del actual Gobierno. La vulneración de nuestros derechos, como mujer, se evidenció cuando estaba Christian Cruz como presidente. Nos cerraba el micrófono a las mujeres, eso no ocurrió con los hombres, y eso es también una forma de ejercer violencia. Y no solo eso, nos quitó algunos servicios; por ejemplo, a mí no me autorizaba la movilización en el vehículo institucional, sacó personal de mi despacho, que era una forma de amedrentar para que uno votara en el Pleno a favor de las decisiones que él tomaba. Definitivamente, el ejercicio de la política es más complicado para nosotras y, en mi caso, más, ya que no provengo de ningún partido a lo que suma que el sistema electoral discrimina a las mujeres”.

‘Si las mujeres abandonamos la política, otros tomarán decisiones por nosotras’

Jeannine Cruz

Asambleísta por CREO

“La política es el reflejo de la sociedad. Las iniquidades, la discriminación y la violencia que se vive en el país se refleja en esta área. Desde mi juventud yo ingresé a la política, fui asambleísta alterna, concejala, y actualmente asambleísta en funciones. Uno de los momentos más duros que viví fue la experiencia en el Municipio de Loja. La prepotencia y autoritarismo del alcalde de ese entonces reflejaba el machismo imperante.

El desprecio a los cuestionamientos y las críticas era una constante; el uso de frases burlonas y la utilización de discursos con figuras alusivas a la feminidad como forma de desmerecer al opositor era muy común. Uno de los hechos que marcó mi vida fue cuando me sentenciaron a 30 días en la cárcel. Ese proceso penal que se levantó en mi contra por las denuncias de corrupción, fue una muestra de ese tipo de violencia.

Hace ocho años, un 8 de marzo, fui a entregarme acompañada de los pobladores y vecinos de la ciudad. Ahí vi el sufrimiento de las mujeres privadas de la libertad, de aquellas mujeres pobres que por una migaja de pan habían delinquido.

Otra muestra de la violencia política que vivimos las mujeres que decidimos este camino es el ocurrido cuando compareció el expresidente Rafael Correa a la comisión del Caso Gabela. Con ningún otro asambleísta hombre fue violento; en mi caso trató de agredirme y de burlarse. Me tocó recordarle a él y al pueblo ecuatoriano que él asistía en condición de prófugo de la justicia. Pese a esos hechos de violencia, hago un llamado a las mujeres a vincularse cada vez más a la política, solo desde ese espacio podremos transformar el país. Si las mujeres abandonamos este escenario, otros irán a tomar decisiones por nosotras”.

‘Es un día de lucha, no un día de flores’

Karla Calapaqui

Activista en DDHH, migrante ecuatoriana en Francia

“Como mujer migrante me ha tocado dejar a la familia, a los amigos. Partir a otro sitio con dos niños a cargo fue difícil, fue difícil integrarse a la sociedad europea. El hecho de tratar de conseguir empleo, de no hablar el idioma, de empezar a realizar un trabajo que nunca se pensó hacer en la vida, nos hace sentir un poco más frágiles porque no tenemos a quién recurrir ya que estamos solas, sin familia, sin amigos, inclusive sin un Estado que nos acompañe. Hemos encontrado a ecuatorianas migrantes que han sido víctimas de violencia y entre nosotras hemos tenido que extender nuestros lazos de seguridad, de solidaridad para ayudarnos, para escucharnos, inclusive para hacer de traductoras de las unas a las otras para tratar de apoyarnos.

Las mujeres seguimos siendo víctimas de violencia, de discriminación, de menos salario, de falta de condiciones dignas para vivir. Inclusive aquí en Francia las condiciones de vida de las mujeres, de las madres solteras son muy complicadas. Por ejemplo, el salario que una recibe es menos en un 25% del que reciben los hombres. Son situaciones que nos obligan a seguir reflexionando, a seguir peleando por la igualdad, por una vida digna, por los derechos de las mujeres trabajadoras. Llevar el sustento al hogar y estar pendiente de los hijos no es fácil y mucho menos en el caso de una mujer migrante.

Muchos de los ecuatorianos hemos tenido que sacrificarnos, trabajar el fin de semana, hay días en que no se ha podido descansar. Se mantienen condiciones de racismos, de xenofobia por nuestra condición de mujeres que no entramos en el estereotipo de la sociedad actual. Este es un día de lucha, no es un día de flores; es un día de reivindicación y de exigir derechos”.