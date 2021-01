1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 28 Enero 2021

Los profesionales de la salud de primera línea de las provincias de Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas recibieron hoy las primeras dosis de la vacuna de Pfizer, así como adultos mayores y trabajadores de centros geriátricos de estos sectores del país, a fin de contener la pandemia provocada por la COVID-19.

El personal de los hospitales General Santo Domingo y Gustavo Domínguez Zambrano -en la provincia Tsáchila- del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), respectivamente fueron inoculados.

Cristhian Moreira, médico residente, aseguró sentirse contento con esta primera dosis y motivó a sus compañeros a recibir la vacuna. “El proceso de aplicación de la vacuna fue rápido, no es nada doloroso. Este es el primer paso para crear más confianza entre el personal de salud, para poder sentirnos seguros y continuar brindando la atención que toda la ciudadanía se merece” expresó.

El proceso de vacunación fue similar y con buena aceptación en Los Ríos. En los hospitales del MSP de Babahoyo, Quevedo y Vinces, establecimientos del IESS y centros gerontológicos del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), se continuó con la aplicación de las vacunas a médicos, enfermeras, personal de apoyo y adultos mayores, en el marco del Plan Piloto Vacunarse “Yo Seguro Sí”.

El primero en vacunarse en el Hospital Martín Icaza de Babahoyo fue Alain Cabrera, médico internista, encargado de atender los pacientes críticos a causa de la pandemia, quien esperaba el momento con gran expectativa. “Todos queremos inmunidad contra la enfermedad, por eso decidí vacunarme. Felizmente no me he contagiado. En el hospital he atendido muchos casos y conozco la magnitud de la situación, por eso les invito a hacer conciencia en la necesidad de seguir aplicando las medidas de bioseguridad para evitar complicaciones”, refirió Cabrera.

El coordinador de la Zona 5 del MSP, Jorge Romero, mostró su complacencia por el éxito de la jornada de hoy. “Priorizamos al personal de primera línea. Mi gratitud a ellos por su permanente esfuerzo y entrega en cada caso atendido. Como órgano rector de la salud en el país trabajamos en variados frentes para coadyuvar con ese objetivo”, precisó.

Por su parte, Jimmy Panta, enfermero del hospital de Quevedo, expuso las razones por las que accedió a la inmunización. “El biológico mejora nuestro sistema inmune, me vacuné porque soy hombre de ciencia, creo en la vida, protejo a las personas a través de mi profesión y no quiero llevar ese agente causal a mi casa”, puntualizó Panta.

El Gobierno Nacional trabaja para garantizar el acceso a la salud de la población, con la responsabilidad de adquirir y suministrar las vacunas necesarias, tanto para el sector público como el privado, cumpliendo con la Constitución de la República y la normativa vigente, para que el Plan Vacunarse “Yo Seguro Sí”, llegue a todo el país.