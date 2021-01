1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Miércoles, 27 Enero 2021

Expresaron su inconformidad por el manejo de la fase 0 de vacunación contra el Covid-19.

Representantes de sectores de la salud se unieron a los cuestionamientos que en los últimos días se han incrementado contra el ministro del ramo, Juan Carlos Zevallos, por el manejo del proceso de vacunación contra el coronavirus.

Víctor Álvarez, presidente del Colegio Médicos de Pichincha; Santiago Zúñiga, presidente de la Asociación Ecuatoriana de médicos posgradistas; y Alberto Narváez, docente universitario y expresidente de la Federación Médica Ecuatoriana comparecieron ante la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea para compartir sus criterios sobre la crisis sanitaria.

Álvarez manifestó que el primer caso que se detectó en el país, 29 febrero de 2019, tomó al sistema sanitario muy debilitado por la falta de recursos y por el despido de personal a pretexto de reducir el tamaño del Estado. Dijo que con la presencia en el Ministerio de Zevallos no mejoró el manejo de la pandemia y que, por el contrario, el personal sanitario fue víctima de maltrato y ofensas. Agregó que las proyecciones de vacunación que presentó el Gobierno no respondían a la realidad, lo que ha llevado a la población a recibir con desconfianza la fase 0 de vacunación. “Esto afecta al futuro del proceso”, manifestó. Y confirmó la poca o nula información que el Ministerio de Salud genera sobre este tema.

Más leña al fuego

El criterio de Zúñiga fue contundente al evaluar la visita del Ministro a un centro geriátrico para entregar vacunas, donde dijo, usando su poder, dio prioridad a gente que no constaba en el plan que él mismo estableció. “Por mucho menos, a la ministra (María Paula) Romo se le sacó de su cargo. Negar una vacuna a una persona de la primera línea que día a día combate el coronavirus, es criminal. No hay que pensarlo desde la parte ‘pobrecito, déjenlo en paz, era su mamita’. Disculpen, esto no es hacienda”, se desahogó el galeno.

Zúñiga manifestó que el país tiene que recuperar la institucionalidad, ya que cuando una persona ejerce tan alto cargo público, debe pensar en las necesidades del pueblo y no de su familia. “Es real que uno nunca deja de ser esposo, hijo, padre... Pero cuando una persona decide aceptar la responsabilidad de un cargo público tiene que entender que hay la responsabilidad de un bien mayor, comunitario, nacional”, agregó.

Mientras que Narváez aseguró que Quito es, al momento, la ciudad que más reporta casos de fallecidos por el coronavirus que determina un ascenso vertiginoso de la pandemia. “Estamos comenzado la tercera ola”, anticipó.

Raúl Tello, presidente de la Comisión, dijo que se necesita políticas de salud bien definidas, orientadas a la prevención, planificadas a corto, mediano y largo plazo.