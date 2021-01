1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 24 Enero 2021

La Comisión de los Trabajadores conoció los criterios de los representantes de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social (MESS) respecto a los proyectos de reformas de ley que en esta materia se tramitan; y aprobaron el informe para primer debate del proyecto de Ley del Ejercicio Profesional del Contador.

Sobre el primer tema, Jorge Madera afirmó que después de realizar varios análisis han identificado tres grandes nudos críticos en la seguridad social, relacionados con la organización y estructura, grado de control y la sostenibilidad. A su criterio, en la organización es donde se origina la problemática de la seguridad social. Resaltó la importancia del rol de los organismos y aplicación de los principios de buen gobierno.

Sostuvo que durante mucho tiempo estas instituciones no han sido debidamente controladas por la falta capacidad para supervisar las acciones; lo que no se controla no se puede corregir; los administradores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no son sujetos de juicio político”, agregó Madera.

Sobre el proyecto de Ley relacionado con la transparencia de los recursos del IESS, Patricia Borja pidió revisar el Art. 27 de la Ley de Seguridad Social que establece las atribuciones de los integrantes del Consejo Directivo para aprobar los estados financieros. El mismo artículo debe guardar armonía para la periodicidad de la presentación de los estudios actuariales. Solicitó solventar el problema del control.

Describió el procedimiento para la conformación del Consejo Directivo del IESS y apoyó el proyecto de reforma en trámite que respeta los principios de participación y conformación tripartita. Presentó reparos al exceso de requisitos para la integración del cuerpo colegiado y pidió revisar la entidad que lo calificará.

Gladys Palán mencionó que el IESS no puede ser independiente a las políticas generales de la seguridad social y que el Estado debe asegurar que estas instituciones garanticen los servicios como respuesta a las necesidades. Subrayó que ante las circunstancias y problemas existentes es necesario impulsar una reforma integral en esta materia.

Fernando Mosquera, tras coincidir que el tema de la institucionalidad es muy grave, dijo que el modelo de reparto de las prestaciones no funciona y propuso hacer verificación sobre las obligaciones que tiene el Estado.

Los asambleístas Samia Tacle, Roberto Gómez, Leonardo Chang y Jacinto Espinoza consideraron importantes los criterios expuestos, que aportan al trabajo legislativo y al análisis de los proyectos de reformas de interés para la población. Igualmente, la presidenta de la Comisión, Karina Arteaga, valoró los aportes y propuso constituir una mesa permanente de la seguridad social, cuyo trabajo no concluya en este período legislativo.

Defensa del ejercicio profesional del contador

En la segunda sesión, luego de la lectura al articulado, la Comisión aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Sustitutiva a la Ley de Contadores para el Ejercicio y la Defensa Profesional de la Contabilidad.

Entre las observaciones, la asambleísta Samia Tacle señaló que los tecnólogos en contabilidad no pueden suscribir los informes. A su criterio, esta responsabilidad debe ser de un contador público autorizado. David Gallardo sugirió que se establezca que los contadores autorizados sean únicamente quienes tengan título de tercer nivel.

La propuesta de Ley en análisis protege y norma los derechos de los contadores; define las obligaciones de tecnólogos en contabilidad, garantiza la libre asociación, da claridad a las sanciones, entre otros aspectos. Es un cuerpo normativo que regla el ejercicio profesional de la contabilidad e incluye la defensa en el ejercicio de la profesión de la contaduría.