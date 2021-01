1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 11 Enero 2021

Los presidentes de varios sindicatos se reunieron esta mañana para definir acciones.

El 28 de enero cumplirán una marcha a escala nacional en contra de las políticas del Régimen.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) anunció que el 2021 será el año de la resistencia social frente a las políticas del Gobierno y, como primera acción, de protesta convocaron para el 28 de este mes a una movilización nacional. En el caso de Quito, la concentración será en la Caja del Seguro, a las 16:00, para ir hacia la Plaza de Santo Domingo.

Los dirigentes sindicalistas dijeron que la exigencia es que el Gobierno cancele el 40% de las pensione jubilares, que se pague la deuda al IESS, el cobro por mora patronal en el sector privado, el rechazo a una posible reforma a la Seguridad Social para incrementar los años de aporte para acceder a la jubilación, entre los principales temas.

Mesías Tatamuez, presidente del FUT, dijo que hay una serie de conflictos laborales que no han sido resueltos. “El caso de Explocen, ya vamos seis meses de huelga y no hay una respuesta, con lo que se está violando los Derechos Humanos. Solo porque son parte de la Fuerzas Armadas no quieren firmar ese contrato”, dijo Tatamuez.

La marcha tendrá su recorrido habitual, por la avenida 10 de Agosto y la calle Guayaquil, y será pacífica, garantizó Tatamuez. “Nosotros no somos los que destruimos Quito. Son otros los que hacen eso y el Gobierno nunca los ha presentado”, manifestó.

Contra la corrupción

Ramiro Beltrán, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), manifestó que es necesario que la ciudadana se exprese en las calles en momentos en que reina la impunidad, particularmente en “el Seguro Social, donde ha habido la degeneración de individuos que se han enriquecido de manera ilegal”.

Hizo un llamado a la unidad de todos los sectores para constituir un frente de defensa de la Seguridad Social, que sigue, aseguró, convertida en un botín político, cuando pertenece, en realidad, a todos los afiliados. “Planteamos la necesidad de construir una nueva Ley, donde la organización y conducción del IESS esté en manos de sus dueños: los trabajadores, los derechohabientes y los jubilados”, agregó. El integrante de la CNA dijo que el área tiene que estar manejada técnicamente con participación en la dirección de profesionales que conozcan la seguridad social en beneficio de los asegurados.

Por su parte, el delegado de los sindicatos de las prefecturas del país, Luis Chérrez, agregó que el Gobierno no se preocupa por la salud de los servidores públicos, sobre todo de aquellos que llegan a las comunidades. “Este Gobierno no transfiere los recursos que por asignaciones corresponden a los Gobiernos provinciales y a los Municipios. Por eso desde nuestro sector presentaremos acciones de incumplimiento ante la Corte Constitucional”, alertó.