Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 31 Diciembre 2020

La tarde de este miércoles 30 de diciembre, el Gobierno Nacional anunció que, debido a las excelentes negociaciones con Pfizer, se prevé la llegada de un total de cuatro millones de dosis (dos millones en proceso de negociación) de vacunas contra la COVID-19 provenientes de esta farmacéutica; y se confirmó que las primeras 50.000 dosis arribarán al país en enero de 2021. Así lo indicó el ministro de Salud Pública del Ecuador, Juan Carlos Zevallos, durante declaraciones de prensa en las que también participaron el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, Juan Zapata, y la secretaria de Comunicación de la Presidencia, Caridad Vela. Además, se informó sobre algunos resultados de las medidas y acciones implementadas por el Gobierno respecto al manejo y control de la pandemia.

El ministro Zevallos explicó que el Gobierno Nacional ya firmó un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para que las primeras 50.000 dosis lleguen en enero a Ecuador, como parte de un pilotaje en el proceso de vacunación. Una inicial inversión realizada por el país para la adquisición de vacunas asciende a los USD 4 millones. Además, Zevallos informó que inicialmente se tenía prevista la adquisición de dos millones de vacunas a esta farmacéutica, sin embargo, los positivos acuerdos permitieron que se amplíe a un total de cuatro millones.

Según la autoridad sanitaria, las primeras vacunas serán destinadas al personal de salud de los hospitales centinelas y personas de 65 años en adelante en centros públicos geriátricos y sus trabajadores. Posteriormente, se administrará a personal policial, militar, bomberos, sectores estratégicos, profesores en todos los niveles y, en una tercera etapa, a personas de 18 años en adelante. El Gobierno proyecta la adquisición de un total de 18 millones de dosis.

Respecto a la situación hospitalaria en el país, el ministro indicó que existe un nivel de ocupación de camas del 78.8 % a escala nacional. Puntualizó que, actualmente, en Quito se ha identificado que algunos hospitales públicos y privados no cuentan con disponibilidad de camas UCI. Sin embargo, el Gobierno articula acciones para garantizar la atención oportuna a toda la población. «Estamos preparados, tenemos conocimiento pleno, el personal y los insumos están listos para recibir más pacientes», aclaró.

Sobre la mutación del virus identificada en varios países del mundo, reiteró que no existe evidencia de que cause mayor mortalidad o agravamiento de la enfermedad. Sin embargo, sí se transmite con mayor facilidad. Además, respecto al primer caso de esta mutación reportado en Estados Unidos explicó que no tiene relación alguna con viajes o contactos con viajeros lo que significa que existe una alta probabilidad de que se hayan producido dos mutaciones simultáneas en dos sitios distintos del planeta.

También, destacó que “la posibilidad de llegada de la nueva mutación del virus al país es alta». En este sentido señaló algunas de las acciones emprendidas como la continuidad del requerimiento a los pasajeros que arriban a los aeropuertos internacionales de tener el resultado negativo de una prueba RT-PCR; realizar aleatoriamente una prueba de antígenos al 10 % de quienes arriben, indistintamente del origen del viaje; permanecer apoyando la vigilancia genómica en el país, en coordinación con varios laboratorios de investigación; y recomendar mayores precauciones a personas inmunosuprimidas, pues son las más sensibles a contagiarse. El Ministro de Salud indicó que «la decisión de no cerrar aeropuertos fue la acertada. El problema no está en los aeropuertos, son las aglomeraciones internas».

De la misma manera el presidente del COE Nacional reiteró que, en el marco de las festividades de diciembre, las acciones tomadas están enfocadas a la contención, “con la finalidad de bajar la velocidad de contagios para garantizar la parte operativa de lo ya indicado en el tema hospitalario”, enfatizó. Informó que con las decisiones tomadas por este órgano se alcanzó el principal objetivo de estas disposiciones, que buscaban desacelerar el nivel de aglomeraciones, desmotivar y desincentivar la movilidad humana. Se ha evitado que se movilicen aproximadamente 760 mil personas en estas fechas, comentó.

Por ello, indicó que el COE Nacional decidió ratificar, este 30 de diciembre, las resoluciones referentes al toque de queda, la restricción de movilización vehicular, horarios y aforo de centros comerciales, y capacidad de restaurantes y hoteles. Y también resolvió la prohibición de quema de monigotes en el espacio público y la venta de pirotecnia en todo el territorio nacional, con la finalidad de continuar con la contención de contagios en el país.

Por otra parte, el COE Nacional exhortó a todos los candidatos, movimientos y partidos políticos a que las actividades que realicen, en el margen del inicio de la campaña electoral, cumplan con las normas de bioseguridad, eviten las aglomeraciones y busquen estrategias diferentes de campaña que velen por el bienestar de toda la población.

Por su parte, la secretaria Vela reiteró la vigencia del estado de excepción y todas las medidas y restricciones resueltas por las autoridades competentes e hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana ya que “este no es un esfuerzo que se hace en solitario, es un esfuerzo común,” finalizó.

Al día de hoy, en Ecuador se registran 211.512 confirmados con prueba PCR, 184.507 recuperados, 25.525 casos con alta hospitalaria, 486.075 casos descartados y 9.469 fallecidas confirmados. El Gobierno Nacional está comprometido con los más de 17 millones de ciudadanos de la nación, en la defensa del derecho humano a la vida y todo lo relacionado a precautelar su bienestar.

