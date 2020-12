1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Miércoles, 30 Diciembre 2020

El epidemiólogo Francisco Andino recalcó que por ser el COVID-19 un virus nuevo y presentar una variabilidad, es difícil tener certeza de un tratamiento.

Al ser consultado sobre cuál vacuna será la mejor, sostuvo que cualquier dosis que tenga menor efectos colaterales será buena, pero que el hecho de vacunarse no significará que la ciudadanía deba abandonar las medidas de bioseguridad.

"En salud poblacional cualquier vacuna que tenga pocos efectos colaterales y que pueda cubrir el 60% de inmunidad es buena", dijo al reiterar que no vamos a volver a la normalidad que la gente cree porque la vacuna no será suficiente, no al menos en 2021.

Por otro lado, recomendó a aquellos que salieron ayer a festejar el campeonato de Barcelona a no acercarse a grupos vulnerables por 14 días para evitar posibles contagios.

“Ayer la felicidad de un pueblo salió a las calles y es difícil controlar eso. Pero ahora toda la gente que salió deben evitar estar con sus abuelitos, madrecitas, gente diabética, hipertensos, por 14 días”, remarcó.

En otro punto, informó que el Foro Permanente de la Salud ha propuesto el distanciamiento por horarios, lo cual significará salir por grupos laborales, por ejemplo, el sector de la construcción que salga a las 6:00 y regresen a casa a las 14:00; mientras que el sector público salga a las 7:00 am y regrese a las 15:00.

Asimismo, para el día de las elecciones proponen que se lo haga por grupos de edad, de 7:00 a 11:00 mayores de 50 años y de 11:00 a 14:00 los de 25 a 49 años; mientras que para las 17:00 quedarían los menores de 24 años. (PMB)