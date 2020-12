El Universo de Guayaquil

Viernes, 04 Diciembre 2020

A horas de que se posesionó como ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, un general retirado de la Policía, debió enfrentar una arremetida de la delincuencia en Guayaquil, en localidades de Los Ríos, en Quito y Machala. Él afirma que es necesario un cambio de estructuras.

La delincuencia lo recibió con salvas y dianas en Guayaquil; en Los Ríos, igual; también hechos en Quito. ¿Esto cómo le impactó al entrar y tener que enfrentar toda esta situación?

Eso demuestra lo complejo que son los temas de seguridad. Nosotros cuando hablamos de temas de seguridad estamos siempre enfrentando escenarios bien difusos, no claros, cambiantes, que son bastante dinámicos y, espero, que sea una coincidencia que todo esto se disparó y esta semana, pero creo que al final hemos logrado tomar acciones que han logrado mitigar el tema.

¿Cuáles fueron estas acciones, lo primero que hizo, cómo se manejó, cómo se viene dando?

Lo principal es la activación de los comités de seguridad ciudadana que, no siendo nuevos en una estrategia de manejo de la seguridad, están debidamente regulados (...) Habían estado un tanto suspendidos producto de la pandemia, entonces lo que hemos hecho es activarlos dentro de ese concepto que tienen los comités, que es una visión de integralidad y de corresponsabilidad en el manejo de la seguridad, porque la solución a los problemas de seguridad no comienzan ni terminan con la gestión policial, esto es un tema más amplio que corresponde a otros actores del sistema de justicia o ante la propia sociedad.

¿Eso se hizo en el caso de Guayaquil o en dónde más?

Los comités están constituidos conforme a la norma a nivel nacional. Existen los comités provinciales y también los comités cantonales. Entonces esto se está haciendo a nivel nacional, desde luego es más visible el de Guayaquil porque tuvo que contar con mi presencia.

En una de las primeras entrevistas como ministro, usted decía que la situación creada por la pandemia, el encierro y la crisis económica habría incidido en un alza de los delitos. Pero en la práctica no es así, porque los asaltantes utilizan fusiles, matan, andan en carros de alta gama. Entonces el delincuente no es precisamente el que no tiene qué comer, porque el que no tiene qué comer sale a trabajar y a él también le roban, así gane $ 5 o $ 10.

Yo comparto su criterio y al compartir ese criterio usted me está dando la razón en lo que yo estoy tratando de expresarle. Hay causas que favorecen la inseguridad, nosotros tenemos que preocuparnos, de preguntarnos cómo sociedad, tenemos que cuestionarnos no solamente nosotros como ecuatorianos, sino el mundo entero por qué cada vez los problemas de seguridad son más visibles, por qué cada vez tenemos menos buenos ciudadanos y más gente dispuesta a vivir en ilegalidad y en la irregularidad y en el facilismo y en el materialismo. Eso no lo soluciona ni el Ministerio de Gobierno ni la Policía Nacional. Eso nos lleva a pensar que los temas de seguridad tienen que seccionarse desde una visión más integral y de corresponsabilidad.

Usted estuvo en la Policía y sabe que poniendo un poco más de vigilancia, yendo atrás de los delincuentes en zonas claves se logra frenar ese avance.

Hay dos conceptos que funcionan ahí, que tienen que entenderse de manera clara. Primero, la presencia de policías en determinado lugar y en determinada hora lo que hace es disuadir porque neutraliza las variables victimario-víctima, lugar y oportunidad. Como no hay suficientes policías y patrulleros para estar en cada esquina (...), necesitamos menos gente queriendo vivir en la ilegalidad y más gente queriendo vivir de manera formal.

También se facilita porque se permite el porte de cierta cantidad de droga, como consumidores; delincuentes que salen con medidas sustitutivas o por un parte policial mal hecho.

Nuevamente corresponsabilidad. ¿Por qué no hay suficientes leyes? ¿Por qué no hay solamente suficientes leyes y buenas leyes? ¿Por qué algunos actores del sistema de justicia no actúan según el criterio de unos o de otros, de la manera como corresponde? Ese justamente es el concepto de integralidad. En estos comités estará sentada la corte provincial, el fiscal provincial, la Policía, las Fuerzas Armadas, la autoridad política y si es necesario la sociedad...

Pero esto es a largo plazo, porque no se logra un cambio de leyes de la noche a la mañana, pero la delincuencia está actuando día tras día. Hay que hacer algo de inmediato.

Estamos haciendo también en ese sentido. Ustedes han visto, se intensifica la presencia policial, se intensifica el patrullaje, Se intensifican los controles, justamente para romper esa cadena victimario-víctima-espacio-lugar, pero a veces todo este esfuerzo que se hace no es suficiente... Mire, en el país, en lo que va del año, récord de incautación de armas, 5.199 armas de fuego incautadas, casi 1.000 más que el año pasado... Esos productos de la actividad de la policía, 6.202 armas blancas; se han llevado 31.823 personas ante la autoridad; tenemos un récord en incautación de droga, 112 toneladas y pico en lo que va de este año. La Policía Nacional es la institución qué más tiene demanda a través del sistema ECU911, 2’407.384 llamadas atendidas. (I)

