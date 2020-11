1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 16 Noviembre 2020

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana coordinó con los consulados venezolanos, tanto de Guayaquil como de Quito, seis vuelos para el traslado de ciudadanos venezolanos que estaban en Ecuador en estado de vulnerabilidad y; para ecuatorianos que debido a la pandemia se quedaron en Venezuela. Los vuelos con destino al país caribeño son todos humanitarios.

La Cancillería ecuatoriana realizó gestiones con el Ministerio de Salud Pública para conseguir que los viajeros, en estado de vulnerabilidad, se hicieran la prueba obligatoria de PCR de manera gratuita y puedan embarcar el vuelo.

El viernes 13 de noviembre embarcaron 85 pasajeros. El segundo vuelo partió el sábado 14, con 100 personas, entre ellas 31 niños que viajaban con sus padres y/o representantes legales. Antes llegó el avión de Conviasa con un número similar de viajeros tanto ecuatorianos como venezolanos que, luego de siete meses, lograron retornar al país debido al cierre de aeropuertos y fronteras de ambos países.

Los vuelos restantes están previstos para el 20 y 27 de noviembre, en los cuales se prevé viajará una cantidad similar de migrantes en el marco del denominado Plan Vuelta a la Patria, que establece un puente aéreo y terrestre para el retorno ciudadanos venezolanos que decidieron emigrar voluntariamente y que carecen de medios propios para su retorno.

Testimonios:

Yenceli, venezolana de nacimiento, llegó al Ecuador hace un año y 10 meses. Tiene 25 años y el sábado 14 de noviembre regresó a su país sola con su bebé de dos meses en brazos.

Yenceli dice que su vida en Ecuador pintaba altos y bajos. No logró conseguir un empleo fijo durante su estadía en el país. Regresa a Venezuela con la esperanza de mejorar, estar más tranquila, porque su experiencia como migrante “bajó su autoestima” y piensa que retornando a su país recuperará la fuerza que perdió en este periodo de su vida.

2. Mientras pesaban sus maletas y trataban de equilibrar las libras permitidas en cada una, una pareja de venezolanos junto a su hija ecuatoriana de un año, compartieron su testimonio. Jean Carlos, Derlis y su hija estuvieron dos años en el país y ahora regresan a Venezuela para reencontrarse con su familia.

El padre es ingeniero en sistemas, no consiguió empleo fijo en todo el tiempo que estuvo en Ecuador. Trabajó en construcciones, vendiendo alimentos, y “haciendo de todo un poco”, pero no logró estabilizarse económicamente. Cuenta que en algunas ocasiones sufrió de xenofobia y que fue muy difícil enfrentar la pandemia.

“Hubo días graves para la familia, tuve que dejar de comer para que mi hija pueda alimentarse. Prefiero regresar a Venezuela, a mi casa, con todas las dificultades que viven los venezolanos, pero quiero estar con mi familia, para que me puedan ayudar con un granito de arena -como se dice- porque aquí no tengo ninguna ayuda.

Doy las gracias a la Cancillería, a la embajada, a muchos funcionarios que nos ayudaron para viajar gratis. No teníamos ni un peso, de verdad vamos a llegar a Venezuela sin un medio, estamos viajando gratis.

Compartimos esto porque la gente piensa que migrando a Ecuador va a estar mejor, pero la pandemia ahondó la crisis. No tuvimos por meses pañales para nuestra hija, pasamos poniéndole trapitos, secando la cama porque no teníamos acceso a nada.

Yo, como padre primerizo, no sabía cómo era tener un bebé, cómo cuidarla, entonces fue muy desesperante ver a mi hija sufrir cuando en Venezuela pude estar mejor. Nuestra familia pudo ayudarnos con un plato de comida, ellos no saben que regresamos, porque hemos esperado a que nos exoneren el viaje hasta la noche de ayer y en la mañana recibimos la mejor noticia.

Conocí gente muy buena, que nos ayudó. No pagué los últimos dos meses de arriendo porque no teníamos cómo y la dueña de casa nos ayudó, incluso nos mandó unos pancitos para regresar. No todos son malos, ni todos buenos, nos tocó vivir de las dos cosas. Gracias a Dios regresamos hoy a nuestro país y, de verdad, gracias a Ecuador”.