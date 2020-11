El Universo de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 05 Noviembre 2020

Este viernes 6 y sábado 7 se efectuará un segundo proceso de postulación a cupos en carreras de universidades e institutos de educación superior del país.

Dentro de la programación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, entre el 1 y 2 de este mes, los postulantes pudieron participar de la segunda etapa de aceptación de cupos de la primera postulación de este segundo semestre.

Para ello, los interesados debían aceptar o rechazar las carreras asignadas. El primer proceso de aceptación se dio del 28 al 29 de octubre pasado. Preliminarmente, cada uno de los postulantes informó sobre cinco opciones de su preferencia entre las 223 carreras disponibles y se les otorgó plazas con base en parámetros de meritocracia (puntaje en examen), libre opción de carrera (opción de prioridad) y número de cupos disponibles.

En este segundo semestre está contemplada la asignación de 28.276 plazas en áreas del conocimiento como agricultura, ciencias naturales, estudios sociales, educación comercial y derecho, educación, humanidades y artes, ingeniería, industria y construcción; salud y servicios sociales; y servicios.

La Senescyt refirió que los estudiantes que reciben la asignación del cupo y lo aceptan deben ponerse en contacto con la institución respectiva para conocer más detalles sobre los programas educativos.

En la primera postulación se indicó que si una persona que obtuvo una plaza en su primera opción de carrera y la rechazó o no se pronunció, no podía participar en las siguientes fases de admisión. Asimismo, si la persona obtuvo un cupo en su segunda opción de carrera y también no expresó su aceptación final o declinó, no podía postular por esa misma alternativa en las siguientes etapas, señaló la entidad.

Segundo oportunidad

Quienes no alcanzaron un cupo en ese proceso, este 6 y 7 de noviembre tendrán una nueva oportunidad para escoger en el sistema las opciones que deseen en cuanto a la disposición de espacios en carreras de los institutos.

Los estudiantes pueden elegir de una a cinco opciones de carrera, por lo que se aconseja a los jóvenes analizar con cautela sus alternativas y escoger con responsabilidad.

En segunda proceso de postulación

En tanto, este mes habrá dos fases de aceptación, la primera se desarrollará del 10 al 11 de noviembre y del 14 al 15 de este mismo mes, indicó Senescyt.

Para postular los interesados deben ingresar al portal habilitado por la entidad, en ese sitio además está disponible la oferta académica con detalle de las carreras, universidades y modalidad de estudios.

Por ejemplo, en Guayas constan carreras de Administración Pública en la U. de las Artes y Agraria del Ecuador. En otros establecimientos como la Universidad Estatal del Sur y la Técnica de Manabí se ofrecen más opciones como Ingeniería Forestal, Mercadotecnia y Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Química, Recursos Naturales Renovables.

En el listado divulgado por Senescyt se detallan más alternativas en Chimborazo, Los Ríos, Loja, Azuay, Cotopaxi y Cañar, Sucumbíos, Carchi, Imbabura, Tungurahua, etc.

Fases

Toma del examen

Esta etapa se cumplió de manera telemática y presencial en caso excepcionales del 17 al 18 de septiembre pasado.

Nota

La publicación de la nota del examen se difundió en octubre, asimismo, el puntaje de postulación.

Postulación y asignación

Entre el 23 y 25 se realizó esta etapa para que los estudiantes escojan sus alternativas de carreras.

Aceptación de cupos

Una primera aceptación se dio del 28 al 29 de septiembre y del 1 al 2 de noviembre. (I)



Fuente: El Universo