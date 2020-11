1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 03 Noviembre 2020

En una funda de color negro fue hallado la madrugada de este martes el cadáver de Yomira Chiquito Gil, de 24 años de edad, que estaba reportada como desaparecida desde el último domingo.

El cuerpo de la joven estaba maniatado y envuelto con cinta de embalaje, ya que al parecer, iba a ser trasladado a otro sitio para evitar su localización, informó la Policía, en una rueda de prensa la mañana de este martes.

El cadáver de la mujer fue hallado en el domicilio de un amigo, por lo que la Policía procedió a su detención como presunto sospechoso del asesinato.

La tarde de este martes se realizará la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de femicidio, ya que el cadáver presentaba huellas de estrangulamiento y pequeñas heridas en sus rodillas, determinaron los médicos realizaron la autopsia.

El cadáver de la universitaria, quien era madre de una niña de 5 años, fue encontrado por agentes policiales y el padre de la víctima en la vivienda del sospechoso, informaron uniformados de la Dinased.

Integrantes de esa unidad policial determinaron el recorrido que hizo la joven cuando salió de la casa de sus padres con destino a su trabajo.

Patricio Romero, Jefe de la Policía judicial de Babahoyo, indicó que los padres de la mujer fueron quienes los guiaron hasta la casa del sospechoso, ubicada en el sector La Ventura. Llegaron al sitio ya que la víctima frecuentaba la vivienda de su presunto asesino, según manifestaron algunos conocidos.

El detenido no registra antecedentes penales, detalló la Policía.

El velatorio de Yomira se efectúa en la casa de sus progenitores, ubicada en el sector Muñoz Rubio de Babahoyo.

José Chiquito, padre de Yomira, manifestó que por sus propios medios pudo obtener información de que su hija se encontraba en la vivienda del detenido, con quien la joven tenía una amistad laboral. Descartó que su hija haya mantenido una relación sentimental con su supuesto victimario, ya que estaba casada.

“Por favor ayúdenme a que este caso no quede en la impunidad, no sea un caso más, pido la máxima pena para este asesino, no sé porque acabó con la vida de mi hija. Por tres veces fui a su casa preguntándole sobre el paradero de Yomira, y me negó que la había visto, es psicópata”, refirió el progenitor sobre el sospechoso. (El Universo)