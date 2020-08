1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 14 Agosto 2020

El prefecto de la provincia de Los Ríos, Johnny Terán, informó que en la sesión ordinaria celebrada el pasado martes 14 de julio, resolvieron solicitar la competencia al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) de la vía E25, tramo Buena Fe – Babahoyo – Jujan.

Esta resolución la tomaron luego que el MTOP declaró desierto el concurso público internacional para la ampliación a cuatro carriles de la vía. “No hicieron las cosas bien, no socializaron, no promocionaron y lamentablemente no hubo un mayor interés de las empresas participantes”, criticó.

Terán sostiene que en esta vía fallecen por accidente unas 47 personas al año, aproximadamente. "Agradecemos el esfuerzo del Gobierno para solucionar el problema pero ya no queremos más, pedimos que nos entreguen la competencia a nosotros los riosenses".

"Nosotros tenemos 800 km de vía asfaltada, mientras que el Ministerio de Obras Públicas tiene 360 km de vía asfaltada y nuestra obra está en mejores condiciones que la de ellos. Además, tenemos al día a nuestros proveedores", dijo.

Por otro lado, expresó que a pesar del mal momento económico en diversos sectores de generación en el Ecuador, en Los Ríos se ha manejado de manera exitosa el trabajo agrícola. "De manera independiente a la situación en el país, en Los Ríos se sigue sembrando banano, arroz, cacao y palma africana", concluyó. (PMB)