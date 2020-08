La Hora de Quito

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 08 Agosto 2020

Como buenas noticias calificó Danilo Calderón, gerente del Hospital del IESS Quito Sur, la ligera disminución de pacientes que la casa de salud (exclusiva para casos de COvid-19) ha vivido la primera semana de agosto.

“Estamos recibiendo menor cantidad de personas, porque hemos segmentado a la población que necesitaba o venía por si acaso con sintomatología”, dijo Calderón refiriéndose a las carpas de triaje del IESS y del Municipio.

Solo el miércoles, el IESS Quito Sur esperaba recibir 250 personas y llegaron 170, es decir, 80 menos. De igual manera, en emergencia, hasta la semana pasada, había 130 pacientes, ahora hay 70.

Lo mismo sucede en el Hospital Carlos Andrade Marín. La semana pasada, sus 206 camas de hospitalización estaban llenas. Entre el lunes y el miércoles se liberaron 34. Aunque la Unidad de Terapia Intensiva sigue operando al 100%.

Hugo Espejo, subdirector de medicina del IESS Quito Sur, señala que esta disminución les da tranquilidad: “para nosotros brindar calidad de atención y progresar en esta pandemia” es importante.

Resultados de operativos

Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud, señaló que se está viviendo una contención paulatina que responde a las restricciones aplicadas, especialmente a los operativos de control que, desde hace dos semanas, se realizan en las siete parroquias que concentran el mayor número de contagios (Calderón, Cotocollao, Belisario Quevedo, Centro Histórico, La Magdalena, Chillogallo y Guamaní,)

El teniente coronel Christian Rueda, vocero de la Policía Nacional, señala que los operativos han disminuido en aproximadamente un 70% la inconducta ciudadana.

Sin embargo, agrega que cada fin de semana se evidencian conductas que atentan contra el bienestar ciudadanos, especialmente, el consumo de licor.

Desde el fin de semana del 31 de julio, hasta el 4 de agosto, la Policía ha citado a 910 personas por incumplir el toque de queda, 2149 fueron sancionadas por libar en la vía pública y 2684 litros de licor han sido decomisados.

Seguir con cuidado

José Sánchez, infectólogo, coincide en que los operativos y medidas de restricción han aportado en este ‘respiro’ hospitalario. Sin embargo, detalla que el virus en la capital siempre se ha comportado de manera variable e irregular, por lo que no hay que confiarse. “Salir solo si es necesario”, reitera.

Hernán González, médico salubrista, detalla que, por el comportamiento del virus, la curva no se estabilizará hasta inicios de septiembre. “Depende de la cantidad de pruebas que se procese y que las estaciones de triaje hagan su labor. Encontrar pacientes en fases tempranas que no requieran hospitalización y así no volver a colapsar el sistema sanitario”. (AVV)

85% de positivos de Covid-19 en Quito son asintomáticos

La Secretaría de Salud del Municipio informó que ha realizado, hasta el 4 de agosto, alrededor de 20.000 pruebas de Covid-19 a los trabajadores de las instituciones municipales, comerciantes, policías y transportistas.

Linda Guamán, asesora del Municipio, detalló que 3.488 han dado positivo para Covid 19. Y, de ellos, 2.979 son asintomáticos. Es decir que el 85% corresponde a casos sin síntomas.

Francisco Pérez, epidemiólogo de la Secretaría de Salud, agregó que la identificación de esos casos “es muy útil para prevenir el contagio, porque estos pacientes tienen mayor posibilidad de esparcir el virus”.

José Sánchez, infectólogo, señala que esta identificación es importante porque los pacientes asintomáticos desconocen que tienen el virus, salen a las calles y propagan el virus.

“En este espacio tan pequeñito llegamos a tener, la anterior semana, 10 pacientes sentados con tanques de oxígeno, yendo a recargar porque son tanques pequeñitos. Sin embargo, ahora tenemos un solo paciente”, Hugo Espejo, subdirector de medicina del IESS Quito Sur.