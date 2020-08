1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 07 Agosto 2020

Con la visita al domicilio de Yolanda G., jubilada de 73 años, inició la agenda de Jorge Wated, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), este jueves el 6 de agosto, en Babahoyo, provincia de Los Ríos.

Wated, junto con los Técnicos Operativos de Apoyo (TOAs) de la provincia, entregó medicación a Yolanda, quien padece de cáncer de mama y de otras afecciones propias de su edad. Ella recibe atención en dos hospitales del IESS, General Babahoyo y en el Teodoro Maldonado Carbo.

"Estoy alegre de recibirles en mi humilde hogar. He pasado muchas peripecias por mi salud; en el IESS me han atendido siempre. Realmente, estoy muy agradecida por el tratamiento que me brindan", señaló Yolanda, una ex maestra de la capital fluminense.

Luego, el Presidente del Consejo Directivo del IESS, se dirigió al Hospital General Babahoyo, donde recorrió la unidad médica para conocer su operatividad. Liliana Junco, directora administrativa y Edmundo Encalada, director médico, acompañaron a la autoridad.

Entre las áreas visitadas estuvo la de Consulta Externa, donde Wated dialogó con algunos pacientes. Aquí, además, conoció a Damiana C., una niña de 7 años, quien se encontraba con sus padres, quienes agradecieron la atención que el IESS brinda a su pequeña hija. La niña padece de una enfermedad congénita y, semanalmente, requiere de medicación, que es enviada desde el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito y la recibe en el hospital de Babahoyo.

En horas de la tarde, el presidente del IESS, se trasladó hasta el dispensario "La Teresa" del Seguro Social Campesino, SSC; aquí, conversó con el personal de salud, sobre la situación y atención que brindan, de la que se benefician más de 10 mil personas.

Finalmente, Wated mantuvo una reunión con Magdalena Gómez, presidenta del dispensario La Teresa; Rubén Tovar, secretario provincial y delegado nacional del Comité de Defensa de los Afiliados; y Carlos Carranza, presidente del SSC en Los Ríos.

En el encuentro con los dirigentes conoció las necesidades que tienen los dispensarios del SSC en la provincia, en cuanto a personal de salud, insumos y mejoras físicas. Durante la conversación, Wated comprometió la gestión institucional para realizar los trabajos de reestructuración que requieren las unidades médica, así como el abastecimiento de medicinas e insumos.