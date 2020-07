1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 90% (1 Vote)

Detalles Publicado el Lunes, 20 Julio 2020

Daniel Simancas, epidemióligo y director de investigación de la UTE, considera que se debe regresar a un confinamiento total por unas dos o tres semanas.

"El mensaje debe las autoridades sanitarias debe cambiar, porque de lo contrario, no existirá hospital que resista el número de contagios", aseveró.

Considera que no se puede controlar el 30% de aforo en las playas: ¿Ustedes creen que los jóvenes van a una playa y no van a querer bailar o tomar alcohol? Esto no pasa en ningún lugar del mundo. Además, algunas playas que fueron reaperturadas en otros paises, ya están cerrando".

"Existe gente que hace bien las cosas y molesta que otras personas hagan fiestas o estornuden en la calle sin que nada les importe, quizá ellos no sientan nada, pero podrían contagiar a sus padres o personas que son realmente vulnerables y que podrían morir", apunta.