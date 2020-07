1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 10 Julio 2020

Como parte de la campaña “Cuídame, solo te tengo a ti”, que tiene como objetivo concienciar sobre el cuidado de las mascotas, la Alcaldía de Cuenca inició la esterilización de perros y gatos en las diferentes parroquias del Cantón.

David Vásquez, director de la Comisión de Gestión Ambiental (CGA), explicó que hoy, 9 de julio de 2020, se inició en el sector de Zhiquir, parroquia Llacao, en donde está previsto esterilizar durante este fin de semana a aproximadamente 200 perros y gatos, de entre cinco meses y siete años de edad.

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Parroquiales que no constan en el cronograma, se realizarán las gestiones para que sean incluidos en la siguiente fase del proyecto, acotó el Director.

Por su parte, Wilson Culcay, presidente del GAD de Llacao, agradeció por el trabajo que se desarrolla, debido a que existen muchos animales en las calles.

“Es importante también para que la gente tome conciencia sobre el cuidado de las mascotas”, finalizó.

“Tanto los animales como los seres humanos merecemos respeto, felicito estas acciones que se desarrollan”, dijo

Jaime Pulla, beneficiario.

María Paula Rivas, beneficiaria, recalcó la importancia de esta iniciativa porque hay muchas personas que no tienen los recursos para esterilizar a sus mascotas. “Yo como dueña de Luna, me facilitan bastante ya que no quisiera que tenga más perritos”.

Detalles:

El 23, 24 y 25 de julio se realizarán las esterilizaciones en la parroquia de El Valle.

Quienes deseen un turno deberán acercarse a las oficinas de su GAD Parroquial con anticipación.