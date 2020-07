1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Lunes, 06 Julio 2020

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) ha tomado conocimiento a través de la aplicación Arcsa Móvil sobre la venta ambulatoria del producto COLLAGEN HIDROLIZADO + VITA C + ZINC, jarabe que no presenta Notificación Sanitaria como suplemento alimenticio o Registro Sanitario como medicamento en la base de datos de la Agencia.

Por lo antes mencionado, Arcsa recomienda no comercializar, distribuir ni utilizar el producto COLLAGEN HIDROLIZADO + VITA C + ZINC, en razón de que, al no contar con Notificación Sanitaria o Registro Sanitario ecuatoriano, no se puede garantizar su inocuidad, calidad y seguridad, por lo que representa un riesgo para la salud de la población.

Se recomienda a la población adquirir productos de uso y consumo humano únicamente en establecimientos autorizados y no a través de redes sociales, ya que podrían tratarse de artículos irregulares.

Además, se invita a la ciudadanía a informar sobre la venta o distribución ilícita de este tipo de productos a través de la aplicación Arcsa Móvil o al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. ; así como también, verificar el estado del Registro Sanitario o Notificación Sanitaria por medio de las bases de datos de los medicamentos y productos de uso y consumo humano que se encuentran publicadas en la página web de la Agencia y/o en la aplicación para celulares Arcsa Móvil.