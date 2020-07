El Universo de Guayaquil

Lunes, 06 Julio 2020

A la cancha del estadio George Capwell saltaron, el 4 de agosto de 1951, en una noche que ahora es parte de la leyenda, 22 futbolistas que protagonizaron un partido entre Emelec y Nueve de Octubre que marcó un hito: fue el primer juego oficial por el profesionalismo del balompié de Ecuador. Correspondió a la fecha inaugural del certamen de la naciente Asoguayas.

Luis Eduardo Drouet Santos era, hasta la noche del sábado pasado, uno de los últimos pioneros con vida de ese histórico compromiso que terminó empatado sin goles. Con 92 años el exjugador octubrino falleció. Su debut se produjo en 1946 contra Emelec, que fue campeón de esa temporada en el torneo amateur de la Federación Deportiva del Guayas.

De su estreno como futbolista Drouet, conocido por su humor y picardía, le contó a este Diario en el 2016, esta anécdota: “Recibí el balón, levanté por fracciones de segundo la cabeza y vi encima de mí, a pocos metros, al famoso Enrique Moscovita Álvarez, que había regresado de jugar en Lanús de Argentina. Resolví con viveza: le hice un túnel. Yo tenía 18 años y no me perdonó nunca. Ese día jugué con Leonidas Villao, yo de entreala derecho, el famoso Enrique Gorra de Paco Herrera, José Vivar y José Herrera. Así me bauticé en el fútbol grande”.

Drouet pronto se convirtió en una figura de Nueve junto con futbolistas que dejaron huella en la institución guayaquileña, como Alfredo Freire (luego una leyenda como docente de varias generaciones de alumnos del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte), Fernando Guzmán, Ricardo Valencia, Galo Vargas), Jorge Izaguirre, Jorge Campodónico, Marcos Izaguirre, Raymundo Icaza, Rosendo Vargas, Rómulo España, Santiago Osorio, Carlos Cabello, Pedro Figueroa (padre de Ecuador Figueroa).

En 1953 Drouet dio el paso inicial en la carrera que lo consagró: con 25 años de edad se hizo cargo, por orden del presidente del club, Manuel Adolfo Varas Sáenz, de las divisiones menores octubrinas, sin descuidar su carrera como jugador y luego empleado de la Empresa Eléctrica, donde se jubiló como contador. Su primer gran descubrimiento fue el de Rómulo Gómez, quien llegó a ser compañero de equipo. Gómez luego fue estrella de Emelec, Barcelona y de la Selección.

Tras su retiro Drouet, quien fue seleccionado por Ecuador al Sudamericano (Copa América) de Chile 1955, se vinculó a Emelec, un club al que parecía estar predestinado para unirse. Debutó contra los millonarios en la máxima categoría amateur, jugó contra ese rival en el arranque oficial del profesionalismo y también contra Emelec su Nueve de Octubre jugó, el 2 de diciembre de 1950, el partido con el que comenzó un campeonato amistoso organizado para celebrar la fundación, dos semanas antes, de la Asociación de Fútbol del Guayas y con ella la instauración del profesionalismo en el país.

Drouet fue responsable de las formativas eléctricas desde finales de los años 70 y parte de los 80. Su labor como formador fue exitosa y de la cantera azul sacó futbolistas como Israel Rodríguez, Kléber Fajardo, Washington Ascencio, Xavier Delgado Pineda, Juan Pastor Paredes, Ivo Ron, Vidal Pachito, Jorge y Wellington Valdez y muchos más.

En la primera mitad de la década de los años 80 varias veces Drouet condujo, de forma interina, al primer plantel de Emelec, para luego volver a sus tareas en las divisiones menores del club. El exfutbolista es velado en las salas del camposanto Parque de la Paz de la Alborada.

