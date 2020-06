El Comercio de Quito

Domingo, 21 Junio 2020

A diferencia de la Sierra y la Costa, la Amazonía es la región con un menor número de casos de covid-19 en el Ecuador: 3 632 hasta el 19 de junio. Pero sus 6 provincias afrontan una expansión del virus este mes.

La escasa atención estatal por la falta de médicos e insumos; las pocas pruebas para detectar el virus, la alta movilidad y la indisciplina ciudadana inciden en la propagación de la infección en la región, que en los dos primeros meses de la emergencia registró pocos casos. Las comunidades indígenas son las más afectadas.

En las tres primeras semanas de junio, en Morona Santiago se triplicó el número de infectados con mayor contagio en Morona, Santiago, Palora, Taisha y Logroño.

El director de la zonal 6 del Ministerio de Salud Pública (MSP), Julio Molina, explica que al cambiar a semáforo amarillo se reactivó el intercambio y eso implicó más movilidad y contacto con gente externa. Pero hace énfasis en la incidencia de la costumbre del pueblo Shuar de beber la chicha de la misma fuente.

El alcalde de Morona, Franklin Galarza, añade que no usan mascarilla ni hay distanciamiento. “Todavía hay fiestas y reuniones comunitarias y los uniformados son agredidos cuando intentan poner orden”.

El MSP llega con brigadas médicas a las zonas shuar y gestiona dos respiradores para la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Macas, que solo tiene cuatro camas equipadas. En Orellana, Napo y Sucumbíos, las cifras muestran que los contagios se han duplicado.

En Orellana, la mayor cantidad de enfermos es de Francisco de Orellana. El alcalde, Richard Ramírez, reconoce que la situación es grave por falta de equipos e insumos en el hospital y la provincia carece de ambulancias y hay dos ventiladores en UCI, que está desbordada de pacientes con el virus. “Falta apoyo del MSP, la Amazonía está abandonada y peor aún la zona rural, donde están las nacionalidades indígenas. Los médicos hacen lo que pueden”.

El Cabildo entregó mascarillas, trajes de bioseguridad, termómetros infrarrojos y guantes para personal sanitario. “Estamos analizando en qué áreas reducir el presupuesto para comprar 3 000 pruebas PCR para el cantón”.

El presidente del Colegio de Médicos de Orellana, Rubén Rivadeneira, agrega que los datos de enfermos del MSP no son reales (casos confirmados por PCR), porque no se toma el suficiente número de pruebas y muchos infectados se van a clínicas privadas o a Quito.

Juan Orellana, alcalde de Aguarico -un cantón en semáforo verde-, explica que el virus se ha propagado por la alta movilidad, debido a la actividad petrolera. Llegan personas de la Costa, de la Sierra y de la misma Amazonía a buscar oportunidades laborales.

Los casos más graves están en las comunidades, según la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía. Andrés Tapia, de Comunicación, indica que por la falta de coordinación con el MSP no han llegado a los pueblos Waorani y Kichwa, para las pruebas rápidas. Hay 600 indígenas contagiados confirmados.

En Napo la situación es similar. Hay dos hospitales que atienden a los cinco cantones de la provincia. Tena y Archidona tienen la mayoría de casos. Andrés Bonilla, alcalde de Archidona, afirma que no estuvieron preparados para la pandemia; en su caso tienen un centro de atención primaria.​

Este Diario se contactó, a través de las áreas de Comunicación, con la Coordinadora Zonal de Salud Distrito Orellana-Napo, la Directora del Hospital de Francisco de Orellana y la Gobernadora de Orellana, pero no tuvo respuesta.

Sucumbíos es la provincia con más habitantes de la Amazonía y menos número de pacientes confirmados, por lo que la tasa de prevalencia de la enfermedad es menor que en el resto, con 124 contagiados por cada 100 000 habitantes. En Orellana este indicador se eleva a 320 y en Napo a 371.

En Sucumbíos, el contagio se concentra en Lago Agrio, que adolece de los mismos problemas. El alcalde, Abraham Freire, resume esta situación en pocas palabras: “Un abandono de la Amazonía”. Ese Municipio abastece de insumos, una ambulancia, cuatro buses para trasladar a médicos, 1 000 pruebas PCR, 6 000 rápidas y otras ayudas para el hospital Marco Vinicio Iza.

¿Qué pasa con Pastaza y Zamora Chinchipe? La primera es la más pequeña de la región por habitantes (114 202) y la que más infectados confirmados registra, por tanto su tasa de prevalencia es la más alta: 472 contagios por cada 100 000 personas. Su principal foco de contagio es el cantón Mera. Zamora Chinchipe tiene 6 214 habitantes más que Pastaza, pero el nivel de contagio es menor con una tasa de 340 por cada 100 000 personas.

De forma global se conoce que en la región se han aplicado 1 000 pruebas rápidas y un número similar de PCR. No se conoce cuántas con exactitud, pues la Dirección de Vigilancia Epidemiológica ya no refleja los datos en la página web. Según el MSP, en zonas alejadas la toma de muestras se hace en un plazo de 48 a 72 horas y la entrega de los resultados no supera los 15 días. (El Comercio)