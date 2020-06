El Telégrafo de Guayaquil

Sábado, 20 Junio 2020

Cada cuatro segundos una persona se ve forzada a abandonar su hogar. Huye de la guerra, el hambre, la persecución, la violencia y las amenazas que ponen en peligro su vida y la de su familia.

En el mundo son cada vez más los desplazados que lo dejan todo por buscar una nueva oportunidad. Según el Acnur, hasta finales de 2019 existían 79.5 millones de personas forzadas a huir de su país de origen. De ellas, 26 millones son refugiadas.

Ecuador alberga a 69.524 personas en esta condición, desde 1989 hasta abril de 2020. Los ciudadanos colombianos son el principal colectivo extranjero que ha recibido el estatuto de protección internacional en condición de refugiado.

Otras 30.000 personas tramitan su solicitud de asilo. María Clara Martín, representante del Acnur en Ecuador, asegura que el sistema de asilo estaba preparado para unas 7.000 u 8.000 solicitudes por año, pero ahora se dan casi cuatro veces más de eso.

Hoy el Día Mundial del Refugiado está marcado por el covid-19. La Unión Europea alertó que la pandemia por el coronavirus amenaza en mayor medida a personas refugiadas y desplazadas, debido a que cuentan con un acceso limitado tanto a los servicios sanitarios como a los mecanismos de protección.

La UE también advirtió de la situación a nivel mundial de los refugiados durante la pandemia y ha solicitado a las autoridades de todo el mundo que no dejen atrás a este colectivo.

“Nadie puede quedarse atrás. Las poblaciones vulnerables, incluyendo los refugiados, están en el corazón de la respuesta de la UE durante el coronavirus. La Unión reafirma su inquebrantable solidaridad con los millones de personas que han tenido que abandonar su país porque sus casas no son un lugar seguro”, puntualiza un comunicado conjunto.

Además, pide que durante la pandemia se continúen respetando los derechos fundamentales para que aquellos que lo necesiten, puedan tener acceso a procesos de petición de asilo y protección internacional.

La Cancillería de Ecuador ha garantizado dar continuidad a los requerimientos de las personas con necesidad de protección internacional.

Desde el 1 hasta el 30 de abril de 2020, mediante la modalidad del teletrabajo ha recibido a través del correo institucional 457 pedidos de renovaciones, 240 asesoramientos y redireccionamiento, 197 prerregistros, 69 extemporáneos y otros.

La Acnur abrió líneas telefónicas y creó un call center que ha permitido que desplazados y refugiados reciban atención y orientación. Además, que pongan denuncias por algún tipo de vulneración a su derechos.

Por ejemplo, si los están echando de su casa. También realizan consultas sobre su regularización. Preguntan cómo hacen para pedir asilo si la dirección de protección internacional está cerrada. “Nosotros les damos todo ese tipo de información. Les explicamos cómo hacer la solicitud de forma online”.

Al día reciben 1.500 llamadas. El 80% se contacta para ver si los pueden ayudar con asistencia alimentaria luego de perder su empleo. Asimismo, como parte de las ayudas han sido entregados más de 10.000 kits de alimentos en todo el país.

De acuerdo con Martín, un 66% de los negocios de los refugiados que la organización apoya, ha tenido que cerrar por completo tras la emergencia sanitaria. “La gran mayoría de los refugiados labora en emprendimientos y trabajo en la calle. Para ese grupo ha sido muy difícil mantenerse”.

Refugiados dictan talleres a 1.150 personas

En conmemoración al Día Mundial del Refugiado, durante este mes la Acnur emprendió la realización de talleres virtuales impartidos por los refugiados, en los que abordan temáticas variadas como los mitos alrededor del covid-19, yoga de la risa, tango y barbería. De acuerdo con la organización, ya se han inscrito 1.150 personas en todo el país.

El próximo 22 de junio el médico venezolano Gabriel Yánez dictará “Mitos y verdades del covid-19” y el 28 de junio la instructora venezolana Marlin Graterol dará “Yoga de la risa sin fronteras”.

Los facilitadores de los talleres, además de ser ejemplo de superación de adversidades, cuentan con una amplia experiencia en sus áreas de especialización.

Precisamente, María Clara Martín, representante de Acnur en Ecuador, explica que la iniciativa busca cambiar la visión que se tiene de los refugiados. Asegura que hay una creencia de que ellos no aportan nada, cuando pasa todo lo contrario.

“En este caso lo que queremos es mostrarles que los refugiados ante todo son personas que han tenido que salir de su país por unas circunstancias en particular. Pero por eso no dejan de ser profesionales que tengan conocimientos y las ganas de aportar en el país”.

La participación en los talleres está abierta a todo el público, sin importar nacionalidad, género, edad o país de residencia. Para acceder solo se requiere realizar una inscripción previa al enlace https://bit.ly/TalleresDMR. (El Telégrafo)