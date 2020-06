1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 08 Junio 2020

En la sesión virtual 086, la Comisión de Justicia, presidida por la asambleísta Ximena Peña Pacheco, recibió a familiares de Andrés Padilla y colectivos afro, quienes objetaron la posibilidad de conceder amnistía a David Velasteguí. En la reunión participó el legislador José Chalá, representante de la provincia de Imbabura.

Según Genoveva Padilla Delgado, en la muerte de su hermano, ocurida el 23 de agosto de 2018, hubo la acción deliberada de un policía. Nosotros no buscamos venganza, sino justicia y que se juzgue al responsable por la omisión del protocolo del uso progresivo de la fuerza, al disparar a un ciudadano por la espalda y desarmado, expresó.

Buscamos que se defienda el derecho a la vida, consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución del país, enfatizó.

Ejecución extrajudicial

Mientras tanto, Kimberly Minda Borja, del Colectivo Mujer Afro Ec y Coordinadora de la Red de Juventudes Afrodiaspóricas de América Latina y el Caribe; y, Jaqueline Gallegos, integrante del Colectivo AfroComunicaciones, expusieron que el 70 % de la población afro se encuentra en situación de pobreza, ya que permanentemente ha sido víctima de marginación, racismo y criminalización.

Señalaron que si bien la Carta Magna reconoce los derechos colectivos, hasta la actualidad no se efectiviza la verdadera transformación de las relaciones de poder. Aseguraron que en el tema de Andrés Padilla se registró una ejecución extrajudicial, sin que se haya demostrado el cometimiento de ningún delito por parte de la víctima, tras precisar que otorgar la amnistía significaría una vulneración de derechos humanos.

El parlamentario José Chalá se sumó a estas inquietudes. Dijo que aquí no se trata de una cuestión personal contra un policía o la propia institución uniformada, sino que está de por medio una acción extrajudicial y la amnistía no procede porque hay una sentenecia en contra de David Valasteguí. (AN)