1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 02 Junio 2020

Desde el inicio de la emergencia el ECU-911 ha articulado la atención de 971.311 emergencias, en el mes de marzo fueron 378.073 y en mayo 350.333 lo que representa una reducción del 7%, dijo el director del organismo Juan Zapata.

Mientras que la variación de marzo a mayo en emergencias de Gestión Sanitaria es del -23%. "En marzo recibimos 105.568 emergencias, mientras que en mayo fueron 81.577", detalló.

Zapata contó que desde el 12 de marzo el ECU-911 y las instituciones articuladas han estado activadas de manera permanente enfrentando esta emergencia sanitaria COVID-19, trabajando 24/7 por la seguridad integral de la ciudadanía en general.

Y espera que con el tiempo la gente haga conciencia para no hacer mal uso de la línea de emergencia 9-1-1. "No se puede concebir que existan llamadas de emergencias por personas ebrias, reuniones familiares, fiestas clandestinas, etc", enfatizó.

Exhortó a que los 152 cantones del país en color rojo respeten las nuevas restricciones, tomando en cuenta que desde junio el toque de queda inicia a las 18:00 y los vehículos particulares pueden circular dos días por semana. (PMB)