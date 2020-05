1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Las islas Santa Cruz y San Cristóbal son los primeros cantones del país libres de COVID-19, sin embargo, las normas de seguridad, higiene y distanciamiento continúan en todo Galápagos. Así lo anunció, este viernes, el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, durante el recorrido que cumplió en la provincia insular, para evaluar el sistema sanitario y promover acciones para la reactivación productiva.

Estuvo en el Hospital General Oskar Jandl de San Cristóbal, donde constató que el servicio se preste adecuadamente a los ciudadanos y que el personal cuente con lo necesario para continuar enfrentando la pandemia. “Hemos revisado y han existido mejoras. En coordinación con las autoridades locales se logró la producción de oxígeno local y la ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, de una cama a tres y vamos a llegar a 11”, aseguró.

El segundo mandatario entregó pruebas rápidas, equipos de protección, mascarillas y medicamentos. Destacó que “se ha manejado adecuadamente la emergencia sanitaria. San Cristóbal y Santa Cruz ya están libres del virus”.

Norman Wray, presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos por su parte, ratificó que “las decisiones tomadas han permitido que no exista contagio comunitario”. En tanto que, Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud felicitó la labor realizada por médicos y enfermeras “es momento de pensar a futuro con inversión a largo plazo y personal capacitado que resida en esta zona, vamos a seguir trabajando en ese tema”.

Posteriormente, para ayudar en la detección del virus de quienes están en primera línea, se dotaron de kits de pruebas rápidas a la Armada del Ecuador. Así mismo, se donaron 200 test rápidos a la Jefatura de la Subzona No 20 Galápagos de la Policía Nacional. En su intervención, el Vicepresidente explicó que “si bien el impacto de la enfermedad no es tan grande como en otras provincias, no significa que la emergencia haya terminado”.

En Santa Cruz, visitaron el Centro de Aislamiento “El Camote” adecuado con 10 camas para pacientes contagiados ambulatorios y 6 en UCI. Aquí, se realizó la donación de una cámara de bioseguridad para traslados aéreos y marítimos.

Además, habitantes en situación de vulnerabilidad recibieron atención en salud, alimentos y toma de test.

En Puerto Ayora, junto al presidente del Consejo de Gobierno Norman Wray y el alcalde Ángel Yánez, inauguraron el renovado Muelle Gus Angermeyer, obra importante para el desarrollo turístico y la movilidad en el archipiélago.

El vicemandatario felicitó el trabajo articulado del gobierno central y local que permitió la reconstrucción de esta infraestructura, “una muestra más de que si trabajamos juntos, avanzamos más rápido y llegamos más lejos”, dijo. Respecto a la reactivación anunció que “está prevista la reapertura de este destino turístico el 01 de julio, con nuevas normas de control sanitario”.

El titular del Consejo de Gobierno en las islas, informó que “el muelle es el lugar de conectividad para toda la provincia. Los trabajos realizados significaron una inversión aproximada de USD 682 mil que provienen de los fondos de equidad territorial”.

Durante la jornada, mantuvo reuniones con representante del sector productivo de los dos cantones. Las autoridades dieron a conocer las iniciativas del Gobierno Nacional, que a través de la banca pública impulsan un plan de financiamiento diferenciado.

“Hemos destinado un fondo de USD 1.000 millones para créditos en el país. Para Galápagos tendremos productos especiales con la Corporación Financiera Nacional, CFN, BanEcuador y Banco del Pacífico”, destacó la segunda autoridad del Ejecutivo. La CFN financiará hasta USD 3 millones, con el 8.8% de interés y un año de gracia, mientras que el Banco del Pacífico tendrá créditos con el 5% de interés, 6 meses de gracias y a 5 años plazo.

Al respecto, Wray explicó que “la idea es facilitar periodos de gracia más amplios y una tasa de interés que le permita al Estado tener un equilibrio con el manejo de recursos”. También, anunció que “junto con los ministerios de Inclusión Económica y Social y Finanzas estamos trabajando para tener un bono familiar de al menos USD 300 para quienes más lo necesitan”.

Vicente Yépez, representante de la Asociación de Servicios Turísticos de Actividades Marinas San Cristóbal, Asoacmar, agradeció al Vicepresidente, “usted fue la persona que se puso al frente en la lucha contra el COVID-19 y nos brinda esperanza”.