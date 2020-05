1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 29 Mayo 2020

La Fiscalía del Guayas procesó, por el delito de delincuencia organizada, a trece persona que fueron detenidos en operativos conjuntos ejecutados con la Policía Nacional, la madrugada del jueves 28 de mayo: están acusados de conformar una presunta banda delincuencial encargada de distribuir y comercializar sustancias estupefacientes para el microtráfico, además del uso y tenencia de armas y de estar presuntamente involucrados en hechos de muertes violentas, suscitados en Guayaquil.

En la audiencia de formulación de cargos, en la Unidad Judicial Cuartel Modelo, la fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional (Fedoti), Jacinta Andrade, presentó como elementos de convicción: los informes preliminares de investigación levantados por los agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD) de la Policía Nacional, los partes de aprehensión de los detenidos y las denuncias reservadas de la ciudadanía, que sirvieron de soporte para el inició de las investigaciones, en noviembre de 2019.

Los allanamientos, que contaron con la participación de diez agentes fiscales, se ejecutaron en el suburbio oeste, en Guayaquil, y en algunas urbanizaciones ubicadas en la vía a Daule; y dejaron como resultado –además de las detenciones– la incautación de cuatro vehículos, dos motocicletas, terminales móviles, dinero en efectivo, sobres y paquetes con droga (entre cocaína y heroína). Toda esta evidencia se encuentra inventariada permanece en cadena de custodio en la Policía Judicial.

El juez de Garantías Penales, Aquiles Dávila, acogió en parte el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra once de los trece procesados: Gabriel S. M., Bryan M. L., Cristhian V. P., Santiago S. B., Andrés G. A., Jordan M. A., Hugo S. C., Wilmer L. C., Manuel G. B., Juan H. V. y Wendy H. M., mientras que, para Kevin E. L. y Luis H. I., dictó arresto domiciliario.

La instrucción fiscal durará noventa días.