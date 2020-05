Expreso de Guayaquil

Domingo, 24 Mayo 2020

Entre el 1 de abril y el 4 de mayo, al Ecuador han llegado tres vuelos con ciudadanos ecuatorianos deportados de Estados de Unidos, por no tener documentos para vivir y trabajar en dicho país. Según la Cancillería el 1 de abril llegaron 119 personas; el 17 de abril, 99 y el 4 de mayo, 118 personas. En total hasta esa fecha regresaron 336 ecuatorianos deportados de EEUU.

A nivel internacional el Gobierno de Guatemala levantó la alerta al mundo de que a su tierra estaban llegando deportados del país del norte contagiados con el COVID-19, esto fue el 15 de abril de 2020. Por esto el 21 abril un medio internacional cuenta que Guatemala suspendió los vuelos de deportados desde EE. UU., para evitar que sigan llegando migrantes infectados.

Ello preocupó a las familias de los ecuatorianos que tienen un ser querido en un centro de detención para migrantes ilegales. En una publicación anterior, EXPRESO entrevistó a la esposa de una persona que está en este lugar, esperando su turno para ser deportado. María, como se llama, hizo llegar a este Diario los audios del esposo, Fernando, donde indicaba que tenía miedo de contagiarse con coronavirus porque se habían llevado al doctor, a otro ecuatoriano quien aparentemente tenía síntomas del COVID-19.

Fernando también contó que en el lugar no es fácil mantener la distancia física, para evitar el contagio. En esa entrevista el migrante ecuatoriano solicitó no poner su apellido, porque su madre envejecida no sabe que está en un centro de detención del ICE.

Entonces EXPRESO preguntó a la Cancillería de Ecuador, si se le está haciendo el examen de coronavirus a los migrantes deportados que están llegando.

La respuesta fue: “Las autoridades federales de los Estados Unidos han comunicado oficialmente que todos las personas, antes de ser embarcadas, son examinadas por las autoridades sanitarias de ese país. Hasta el momento no se ha reportado ningún caso positivo en estos vuelos .De conformidad con las resoluciones adoptadas por el COE Nacional, desde la semana pasada se realizan pruebas rápidas de COVID-19 en los aeropuertos a las personas que retornan. Dicho procedimiento será adoptado también para recibir ciudadanos deportados”.

La duda que queda es en los casos sin síntomas, porque solo con una prueba médica se puede determinar si una persona no es portador del virus.

Además el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Estados Unidos, reconoció ante las agencias internacionales de noticias como EFE y Reuters de que en los centros de detención de migrantes había casos de COVID-19.

En la página virtual oficial del ICE se indica que hasta el 16 de mayo de 2020, el total de detenidos bajo custodia es de 26.660 personas. De este universo se han hecho pruebas a 2.394 y de estos 1.201 son positivos. Es decir que más de la mitad de los examinados con pruebas están contagiados.

En esta misma página también se informa que hay 44 casos confirmados de COVID-19 entre empleados que trabajan en las instalaciones de detención de ICE. Frente a estos hechos sería un milagro que solo los migrantes ecuatorianos no se infecten con el virus, que es lo que espera Fernando, ya que en el centro de detención donde está sí hay casos de coronavirus.

Por el pánico que dijo Fernando que sentía de contagiarse, un sentimiento que tienen todos los que están en los centros de detención, también se preguntó a la Cancillería: ¿Qué está haciendo Ecuador por los migrantes que están en los centros del ICE, con riesgo al contagio al COVID-19?

La respuesta fue: “En el exterior, los consulados ecuatorianos velan por la protección y atención de los ciudadanos detenidos y privados de libertad. Hasta la actualidad no se ha conocido casos de contagios de compatriotas ecuatorianos en centros del ICE. La Cancillería coordina con otras instituciones del Estado (Ministerio de Gobierno, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias, Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Fuerzas Armadas y Policía Nacional) el retorno de personas al país.

En el caso de ciudadanos deportados, gracias a la coordinación interinstitucional y el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y agencias de Naciones Unidas, se ha gestionado transporte, alojamiento y alimentación de manera gratuita. Asimismo se ofrece transporte hasta los lugares de residencia y servicio de cedulación, de ser necesario”.

Hay grupos como la Red de Apoyo y Participación (REAP) de Estados Unidos, que recogen firmas de apoyo para solicitar a las autoridades ecuatorianas que actúen urgentemente para precautelar la vida y salud de los migrantes que se encuentran en los centros de detención de EEUU. (Expreso)