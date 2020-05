1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 22 Mayo 2020

Este viernes, 22 de mayo de 2020, en Guayaquil, el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Jorge Wated, acudió al Hospital General "Los Ceibos" para presenciar la entrega de donaciones por parte de la empresa privada, las cuales beneficiarán en esta ciudad a los hospitales "Los Ceibos" y Teodoro Maldonado Carbo. Esta gestión humanitaria resalta la cooperación interinstitucional durante la emergencia sanitaria.



El evento contó con la presencia de Juan Gabriel Yturralde, director Provincial de Guayas (e); César Vargas, gerente general del Hospital "Los Ceibos"; Alex Díaz, gerente general del Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC); Rafael Bauer, presidente de MAPFRE Ecuador; María Fernanda Chávez, gerente de negocios de Ecuapack; Néstor Espinoza, gerente de la Corporación Favorita; y, más autoridades de los hospitales y la empresa privada.



Como parte del equipamiento que recibieron las casas de salud, por parte de MAPFRE, Favorita y Ecuapack, consta la donación de equipos de protección personal (EPP), mascarillas, alcohol, tanques de oxígeno, termómetros de infrarrojo y medicamentos. Estos insumos beneficiarán al personal sanitario que son parte de dichas unidades médicas y se encuentran en primera línea de batalla, durante la emergencia por COVID-19.



Durante su intervención, Rafael Bauer, presidente de MAPFRE Ecuador, expresó que su trabajo se centra en la prevención de la salud y la seguridad. "Es un honor estar con ustedes ayudando a este Hospital, bastante moderno y, además, dar las gracias, porque mientras nosotros estamos en las casas seguros, ustedes luchan contra este virus. Ecuador está más unido que nunca", recalcó.



De su lado, Rodolfo Cevallos, responsable de Emergencia de "Los Ceibos", mencionó que estos equipos de protección e insumos son importantes para llevar adelante su trabajo y atender de mejor manera. "Los tanques de oxígeno serán utilizados por los pacientes, pues es una enfermedad respiratoria que necesita de ellos, tenerlos nos permite adicionar áreas para aumentar la atención de los asegurados", dijo.



Jorge Wated, presidente del Consejo Directivo del IESS, durante su intervención se dirigió al personal de seguridad, enfermeras, médicos, a los representantes de los hospitales y de las empresas privadas participantes. "Hoy me han encargado salvar vidas y hacerlo con transparencia, que es lo más importante. No permitamos jamás que nada afecte su trabajo".

"Un eterno agradecimiento a Ecuapack, MAPFRE y La Favorita, porque no es la primera vez, sino algunas veces que han intervenido para ayudar, porque hoy, estamos trabajando para los ecuatorianos, como nos corresponde", agregó.



Además, señaló que "hoy se respira un ambiente de calma, Guayaquil ha podido resurgir en relación a la pandemia con el trabajo en conjunto. (...) No podemos dejar de hacer llegar el mensaje, que es cuidarnos, cumplir con los protocolos de distanciamiento y seguridad que han establecido nuestras autoridades".



Posterior, el presidente del Consejo Directivo del IESS, junto al Director Provincial (e), las autoridades de los hospitales "Los Ceibos" y HTMC, y el gerente de la Corporación Favorita, recorrieron la bodega de medicamentos, a fin de constatar el abastecimiento y correcta distribución de insumos y medicinas para el uso del personal médico.