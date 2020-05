1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 22 Mayo 2020

María Dolores Miño, directora del Observatorio Derechos y Justicia, comunicó este viernes 22 de mayo, en entrevista con Radio Sucesos, que la cuarentena y el encierro "ha facilitado abusos gravísimos contra niños y ahí preocupa aún más porque los niños se encuentran en indefensión total".

"Debemos pensar formas de auxiliar a las mujeres y niños que se encuentran en situaciones de violencia; esto le corresponde al Estado, sin embargo, parece que no se han dado cuenta de la realidad o no le prestan mucha atención a este tema", dijo.

A su juicio, el reglamento de audiencias virtuales no satisface las necesidades urgentes. Una sección dice: "Los responsables del área de tecnología propenderán a qué no fallen las conexiones", son recomendaciones que no entran en el marco de un protocolo y apuntan al deber ser.