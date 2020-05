1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 18 Mayo 2020

Ya se cuentan en más de 10 mil los ecuatorianos que han podido retornar al país, luego de que los vuelos fueran suspendidos el 16 de marzo por el COE Nacional, como medida para la evitar la expansión de la covid-19. Hoy, 17 de mayo, 10.129 compatriotas han regresado desde 47 procedencias, de cinco continentes, en casi 100 vuelos.

Desde que se suspendió el tráfico aéreo, el Gobierno Nacional a través de la Cancillería, sus embajadas y consulados, y en coordinación con el MTOP, Min. Turismo, Min. Gobierno, Policía Nacional, Min. Salud, SG Riesgos y ANT, han hecho un esfuerzo denodado para gestionar este retorno, atendiendo en particular a grupos prioritarios. Cerca de 1.500 menores de edad, 650 personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas y casi 500 de la tercera edad han regresado en este proceso. “Estuvimos todo el tiempo en contacto con el consulado, siempre estuvieron atentos a lo que necesitábamos; inclusive yo que me quedé sin la insulina para mi diabetes. Me ayudaron con el contacto para poderla conseguir y así la pude tener”, asegura Enriqueta Navarro quien volvió de Reino Unido junto con ocho menores de edad.

Casi un 50% de los ecuatorianos que quieren retornar al país provienen de los Estados Unidos. El punto de partido más activo ha sido el Estado de Florida, desde donde se han embarcado casi 5 mil ecuatorianos. Por ser el principal punto de embarque de quienes solicitaban volver desde Norteamérica, se demandó una intensa coordinación entre el consulado en Miami y los consulados ecuatorianos en otros puntos del territorio estadounidense.

“Estaba perfectamente coordinada la recepción y despacho de los más de 200 pasajeros que arribamos. En lo cual tuvo mucho que ver la ardua y eficiente labor que realiza la cónsul de Ecuador en Miami, a cargo de receptar y despachar la documentación de los ecuatorianos que queremos volver, quien, en esta ocasión embarcó a más de 200 personas en menos de una semana, trabajando sin límite de horario ni medios para lograrlo”, declaró Roxana Ugolloti en un testimonio publicado en El Universo.

“La Cancillería está en primera línea para recibir a nuestro compatriotas; nuestro personal ha estado en los tres aeropuertos donde han llegado ecuatorianos; igualmente en el despacho de los vuelos en el exterior, ha habido personal de nuestros consulados apoyando a que los compatriotas lleguen a nuestro país. Otras instituciones han trabajado en este esfuerzo: los ministerios de Transporte y Obras Públicas, de Salud Pública, de Gobierno, de Turismo, la Policía Nacional, la Secretaría General de Riesgos, y la Agencia Nacional de Tránsito. Ha sido un esfuerzo conjunto para poder retornar a más de 10 mil ecuatorianos”, aseguró el Canciller José Valencia.

10 mil retornados, en 100 vuelos, desde 5 continentes… No son simplemente números. Implican el esfuerzo y la mística para que los ecuatorianos –pese a un sinnúmero de obstáculos y restricciones- puedan volver a casa.

“Agradezco a la Embajada de Ecuador en Canadá por toda la ayuda que me dio para poder regresar al Ecuador. Estoy feliz de poder –por fin- estar de nuevo en mi país”, afirma Sebastián Crespo, un joven que vino desde Ottawa.