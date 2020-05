La Hora de Quito

Domingo, 17 Mayo 2020

Luego de aprobarse la medida cautelar, que suspende temporalmente la reducción de $98 millones a las 32 universidades públicas del país. Agustín Albán, titular de la Secretaría de Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), en conversación con Diario La Hora resaltó la necesidad de entender el ajuste presupuestario y su aporte durante la crisis.

Las autoridades universitarias han reconocido que el recorte planteado por el Ministerio de Finanzas, aplica en la partida 51, destinada al pago de salarios.

Albán indica que una de las soluciones que se ha planteado, es que las universidades tomen el presupuesto de otras partidas, que normalmente se destinan a otros gastos. “La universidad puede tener casi la misma nómina, mientras ahorra dinero de otro lado”.

Por ejemplo, se estima que anualmente, las 32 Universidades y escuelas Politécnicas invierten aproximadamente $20 millones en viajes (salidas de campo, vinculación, etc). Frente a la situación que vive el país, Albán comenta, que se podría temporalmente, prescindir de estas actividades. “Esos viajes tal vez no son necesarios y no son posibles siquiera, hay investigaciones de campo que en este momento no se pueden llevar a cabo”, agrega.

Como este, habría otros rubros que evitarían un significativo número de despidos, ante la negativa de los rectores de reducir sus sueldos.

Salarios intocables

“Tenemos el nivel salarial más alto de Latinoamérica, en niveles jerárquicos superiores, rectores, vicerrectores (…) Por lo que he revisado, pagamos más que algunas universidades de España, que es un país europeo desarrollado”, informa Albán, al lamentar que a penas dos instituciones han planteado bajar los sueldos, de primera plana, para evitar los despidos.

Por ejemplo, el Rector de la U. Autónoma de Colombia, Ricardo Gómez Giraldo, propuso reducir un 30% de sus sueldos y un porcentaje menor a la demás nómina, para enfrentar la crisis del Covid-19.

Gómez, según información de la entidad, gana aproximadamente $4.000.

Albán señala que la actitud de las autoridades muestra “una falta de solidaridad con la realidad del país” y enfatiza que las universidades siguen politizadas.

“Me parece deplorable que se utilice a la juventud para salir a marchar (…) y defender sueldos abultados, gastos innecesarios me parece inmoral”, Agustín Albán, secretario Senecsyt.

Mientras la comunidad universitaria espera que la decisión de la Corte Constitucional sea permanente, Albán señala que seguirán conversando con los principales actores para que acojan la medida y las soluciones planteadas. (La Hora)