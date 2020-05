1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 10 Mayo 2020

Ha pasado un mes desde que Adela Vélez, de 44 años, perdió la batalla contra el covid-19. Tras presentar dificultades para respirar ella fue hospitalizada y luego conectada a un respirador.

Sin embargo, días después el sistema inmunológico de la mujer no soportó más: sus riñones dejaron de funcionar y luego de sufrir un paro cardíaco falleció. Su certificado de defunción dice que murió de insuficiencia respiratoria aguda y neumonía.

Su familia y amigos aún no entienden cómo y por qué el virus terminó con su vida. Desde su aparición la comunidad médica no encuentra explicaciones del comportamiento agresivo del virus en el organismo.

Alfonso Mora, responsable de la unidad técnica médica del Hospital del Día Efrén Jurado López, explica que a diferencia de otros virus su agresividad es de una magnitud mayor. “Tiene una forma de hacernos daño que asusta a los médicos. Todavía no tenemos definido el esquema ideal para esta enfermedad”.

Él considera que se trata de un supervirus porque tiene la virulencia de un virus de la gripe, la agresividad de una bacteria y se comporta como un parásito. Por eso se usan entre los tratamientos antiparasitarios, antirretrovirales y antibióticos. Los pulmones son el principal órgano afectado. Allí se presentan varias manifestaciones.

Para Mora, el virus ataca al organismo mediante tres fases. En la primera la enfermedad ataca las células respiratorias, específicamente del alvéolo que mueven el moco. Al inmovilizarla se produce un efecto de obstrucción de las secreciones pulmonares. “Al haber ausencia de aire en un órgano se dispara una alarma general y esto origina todas las reacciones inflamatorias, las llamadas tormentas de citoquina”.

En la segunda fase se activa la respuesta inflamatoria sistémica del cuerpo, como respuesta a la falta de oxígeno y en la tercera se presenta una falla cardíaca, luego de que se ven afectados el hígado, el corazón, el cerebro y la misma médula que produce las plaquetas, las células blancas y de defensa.

“El covid es un virus que, como otros, puede desaparecer del organismo, pero el daño que deja es como un tsunami. Deja daños en las estructuras buenas, lo que complica otras funciones, genera una falla multiorgánica”.

De acuerdo con Alberto Sper, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Los Ceibos, entre un 40% y 50% llegan al daño multiorgánico. “Por eso hay tantos fallecidos. Los pacientes con diabetes, insuficiencia cardíaca, hipertensos crónicos, pacientes con insuficiencia renal (en tratamiento con diálisis, obesos y con cirrosis tienen más riesgos de llegar a ese escenario”.

Según el galeno hay diferentes grados de severidad. Por un lado están las personas que se infectan del covid y solo sufren de un proceso respiratorio como una bronquitis o resfriado, pero hay otros que desarrollan un cuadro grave de neumonía.

También señala que hay pacientes recuperados cuyas tomografías muestran indicios de fibrosis pulmonar “pero aún hay que esperar seis meses para definirlo”.

Mientras que los que tienen insuficiencia renal aguda y cardíaca se recuperan.

El cardiólogo y docente de la Universidad Guayaquil, Camilo Morán, asegura que por su comportamiento inusual no hay un aparato que no sea agredido por el covid.

A nivel del corazón -señala- ocasiona severos problemas. Uno de ellos es inflamar las paredes de las arterias coronarias. Esto destruye el endotelio y hace que se formen coágulos y microtrombos que tapan las arterias. Más del 20% de los pacientes con covid-19 producen en la evolución del virus un infarto.

Otro de los daños que se origina en este órgano es la miocarditis, es decir una inflamación del músculo del miocardio. “Esto explica el cuadro de insuficiencia cardíaca que presentan los pacientes. También puede producir arritmias graves, taquicardias y causar muertes súbitas”, manifiesta Morán. (El Telégrafo)