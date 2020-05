1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 04 Mayo 2020

La compra de fundas de cadáveres con posible sobreprecio llevó a la Fiscalía a ejecutar 7 allanamientos en Guayas, con el apoyo de la Policía Nacional

El objetivo es recabar indicios para la investigación que se levantó por la compra hecha para el hospital del IESS Los Ceibos, en Guayaquil.

Un comunicado del Seguro Social sostiene que el proceso se realizó con "total transparencia y apegado a la normativa para las entidades de control".

Se elaboró un estudio de mercado en el que participaron 4 oferentes con diferentes proformas y el valor unitario de las fundas de embalaje de cadáveres osciló desde 148,50 hasta 160 dólares, explican.

Por su parte el presidente de la República, Lenín Moreno dijo que no permitirá actos de "corrupción" en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19. Aunque no especifica si es referencia a algún caso en particular, sí señaló que las investigaciones de irregularidades deben hacerse "caiga quien caiga". (PMB)

